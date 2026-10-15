Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνελήφθη 19χρονος στην Ομόνοια με πιστόλι και γεμιστήρα
Συνελήφθη 19χρονος στην Ομόνοια με πιστόλι και γεμιστήρα
Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και 10 φυσίγγια πυροβόλου όπλου
Στην σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού στην Ομόνοια προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς πάνω του είχε πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια πυροβόλου όπλου.
Ο 19χρονος, συνελήφθη το βράδι της Πέμπτης από την ομάδα ΔΙΑΣ που έκανε περιπολία στην περιοχή και τον εντόπισαν κινείται πεζός. Στην συνέχεια τον κάλεσαν σε έλεγχο όπου εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.
Ο δράστης οδηγήθηκε στην συνέχεια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας ο οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ο 19χρονος, συνελήφθη το βράδι της Πέμπτης από την ομάδα ΔΙΑΣ που έκανε περιπολία στην περιοχή και τον εντόπισαν κινείται πεζός. Στην συνέχεια τον κάλεσαν σε έλεγχο όπου εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.
Ο δράστης οδηγήθηκε στην συνέχεια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας ο οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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