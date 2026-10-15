Συνελήφθη 19χρονος στην Ομόνοια με πιστόλι και γεμιστήρα
ΕΛΛΑΔΑ
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Συνελήφθη 19χρονος στην Ομόνοια με πιστόλι και γεμιστήρα

Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και 10 φυσίγγια πυροβόλου όπλου

Συνελήφθη 19χρονος στην Ομόνοια με πιστόλι και γεμιστήρα
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Στην σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού στην Ομόνοια προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς πάνω του είχε πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια πυροβόλου όπλου.

Ο 19χρονος, συνελήφθη το βράδι της Πέμπτης από την ομάδα ΔΙΑΣ που έκανε περιπολία στην περιοχή και τον εντόπισαν κινείται πεζός. Στην συνέχεια τον κάλεσαν σε έλεγχο όπου εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Ο δράστης οδηγήθηκε στην συνέχεια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας ο οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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