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Δείτε βίντεο με την σπηλιά στην Κινέτα την οποία 47χρονος είχε μετατρέψει σε εργαστήριο ναρκωτικών
Δείτε βίντεο με την σπηλιά στην Κινέτα την οποία 47χρονος είχε μετατρέψει σε εργαστήριο ναρκωτικών
Τον Ιούλιο του 2020 είχε κατηγορηθεί από τη Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης σε πανελλαδικό επίπεδο
Στη σύλληψη ενός 47χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε μετατρέψει μια δυσπρόσιτη σπηλιά στην περιοχή της Κινέτας σε κρυψώνα και εργαστήριο επεξεργασίας ναρκωτικών, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε στήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διακίνησης ακατέργαστης κάνναβης, διοχετεύοντας τις παράνομες ουσίες σε διάφορους αγοραστές στις περιοχές των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Για να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις Αρχές, είχε επιλέξει ως φυσικό καταφύγιο και αποθηκευτικό χώρο ένα σπήλαιο στην Κινέτα, πιστεύοντας πως εκεί θα παρέμενε αθέατος. Ωστόσο, έπειτα από συστηματική αξιοποίηση πληροφοριών, παρακολουθήσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δράση του και να τον αιφνιδιάσουν μέσα στο ίδιο του το κρησφύγετο, περνώντας του χειροπέδες.
Η επιλογή της σπηλιάς ως «καβάντζα» συνοδευόταν και από αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, γεγονός που μαρτυρά την επαγγελματική δομή της δράσης του. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και των ερευνών που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 6 κιλά και 600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 6 κιλά κλώνων κάνναβης. Παράλληλα, βρέθηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε επεξεργασία και τυποποίηση, όπως συσκευασία εξαγωγής ελαίου κάνναβης, δύο ηλεκτρικοί κενωτές αέρος, ένα μεταλλικό ταψί και ένα ηλεκτρικό μπλέντερ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η κατάσχεση δύο συσκευών διακοπής εκπομπής σήματος (jammer) και μιας συσκευής παρακολούθησης, πέραν ενός κινητού τηλεφώνου και ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 47χρονος κάθε άλλο παρά άγνωστος ήταν στις διωκτικές Αρχές, καθώς διαθέτει βαρύ ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2020 είχε κατηγορηθεί από τη Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε εκείνη την υπόθεση, μάλιστα, είχαν κατασχεθεί 3.445 δενδρύλλια και περισσότερα από 4,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε στήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διακίνησης ακατέργαστης κάνναβης, διοχετεύοντας τις παράνομες ουσίες σε διάφορους αγοραστές στις περιοχές των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Για να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις Αρχές, είχε επιλέξει ως φυσικό καταφύγιο και αποθηκευτικό χώρο ένα σπήλαιο στην Κινέτα, πιστεύοντας πως εκεί θα παρέμενε αθέατος. Ωστόσο, έπειτα από συστηματική αξιοποίηση πληροφοριών, παρακολουθήσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δράση του και να τον αιφνιδιάσουν μέσα στο ίδιο του το κρησφύγετο, περνώντας του χειροπέδες.
Η επιλογή της σπηλιάς ως «καβάντζα» συνοδευόταν και από αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, γεγονός που μαρτυρά την επαγγελματική δομή της δράσης του. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και των ερευνών που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 6 κιλά και 600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 6 κιλά κλώνων κάνναβης. Παράλληλα, βρέθηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε επεξεργασία και τυποποίηση, όπως συσκευασία εξαγωγής ελαίου κάνναβης, δύο ηλεκτρικοί κενωτές αέρος, ένα μεταλλικό ταψί και ένα ηλεκτρικό μπλέντερ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η κατάσχεση δύο συσκευών διακοπής εκπομπής σήματος (jammer) και μιας συσκευής παρακολούθησης, πέραν ενός κινητού τηλεφώνου και ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 47χρονος κάθε άλλο παρά άγνωστος ήταν στις διωκτικές Αρχές, καθώς διαθέτει βαρύ ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2020 είχε κατηγορηθεί από τη Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε εκείνη την υπόθεση, μάλιστα, είχαν κατασχεθεί 3.445 δενδρύλλια και περισσότερα από 4,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
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