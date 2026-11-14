Άδειασε από μετανάστες η δομή στη Σιντική Σερρών, oι τελευταίοι 65 μεταφέρθηκαν σε Προαναχωρησιακά Κέντρα
Άδειασε από μετανάστες η δομή στη Σιντική Σερρών, oι τελευταίοι 65 μεταφέρθηκαν σε Προαναχωρησιακά Κέντρα
Τους τελευταίους μήνες είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια και εξεγέρσεις, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί και αποδράσεις μεταναστών, αφού η περίφραξη της δομής ήταν απλού τύπου
Στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) στάλθηκαν οι τελευταίοι 65 μετανάστες που είχαν απομείνει στην κλειστή δομή στο Κλειδί Σερρών.
Οι 65 μετανάστες που δεν δικαιούνταν άσυλο μεταφέρθηκαν στα ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου και Αμυγδαλέζας, ενώ σε προγενέστερο χρόνο άλλοι μεταφέρθηκαν στα ΠΡΟΚΕΚΑ Δράμας και Ξάνθης.
Η μεταφορά των τελευταίων μεταναστών από την εν λόγω δομή βάζει τέλος σε μια επεισοδιακή περίοδο λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής που αρχικώς είχε κατασκευαστεί για ανοιχτού τύπου και μετά την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη μετατράπηκε σε κλειστού τύπου για να φιλοξενήσει μετανάστες πλην, όμως, όπως είχε ειπωθεί και από συνδικαλιστές αστυνομικούς, ήταν παντελώς ακατάλληλη για κλειστού τύπου αφού δεν διέθετε τις υποδομές και τα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε.
Τους τελευταίους μήνες είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια και εξεγέρσεις, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί και αποδράσεις μεταναστών, αφού η περίφραξη της δομής ήταν απλού τύπου. Πέραν αυτού, όμως, ζημιές είχαν γίνει από τους μετανάστες και στις υποδομές διαβίωσης με αποτέλεσμα από τις τέσσερις πτέρυγες το τελευταίο διάστημα να λειτουργεί μόνο μία.
Μετά από όλα αυτά τα συναρμόδια υπουργεία είχαν εξαγγείλει το κλείσιμο της δομής, η οποία παραμένει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Μετανάστευσης κι Ασύλου, ενώ αναμένεται στο επόμενο διάστημα να μετατραπεί σε ΠΡΟΚΕΚΑ.
Οι 65 μετανάστες που δεν δικαιούνταν άσυλο μεταφέρθηκαν στα ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου και Αμυγδαλέζας, ενώ σε προγενέστερο χρόνο άλλοι μεταφέρθηκαν στα ΠΡΟΚΕΚΑ Δράμας και Ξάνθης.
Η μεταφορά των τελευταίων μεταναστών από την εν λόγω δομή βάζει τέλος σε μια επεισοδιακή περίοδο λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής που αρχικώς είχε κατασκευαστεί για ανοιχτού τύπου και μετά την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη μετατράπηκε σε κλειστού τύπου για να φιλοξενήσει μετανάστες πλην, όμως, όπως είχε ειπωθεί και από συνδικαλιστές αστυνομικούς, ήταν παντελώς ακατάλληλη για κλειστού τύπου αφού δεν διέθετε τις υποδομές και τα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε.
Τους τελευταίους μήνες είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια και εξεγέρσεις, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί και αποδράσεις μεταναστών, αφού η περίφραξη της δομής ήταν απλού τύπου. Πέραν αυτού, όμως, ζημιές είχαν γίνει από τους μετανάστες και στις υποδομές διαβίωσης με αποτέλεσμα από τις τέσσερις πτέρυγες το τελευταίο διάστημα να λειτουργεί μόνο μία.
Μετά από όλα αυτά τα συναρμόδια υπουργεία είχαν εξαγγείλει το κλείσιμο της δομής, η οποία παραμένει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Μετανάστευσης κι Ασύλου, ενώ αναμένεται στο επόμενο διάστημα να μετατραπεί σε ΠΡΟΚΕΚΑ.
«Τέλος σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο»«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη σημερινή απομάκρυνση και των τελευταίων κρατουμένων μεταναστών από τη Δομή της Σιντικής. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δίνει τέλος σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν επί μακρόν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, συχνά υπό αντίξοες και επισφαλείς συνθήκες. Ελπίζουμε η επόμενη ημέρα να συνοδευτεί από ουσιαστικές αποφάσεις, ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των αστυνομικών και οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης» δήλωσε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος.
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