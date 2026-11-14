Προφυλακιστέοι οι γονείς του 4 μηνών βρέφους που βρέθηκε σε ημιθανή κατάσταση στην Πάτρα
Προφυλακιστέοι οι γονείς του 4 μηνών βρέφους που βρέθηκε σε ημιθανή κατάσταση στην Πάτρα
Ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα φέρονται να στερούσαν συστηματικά την τροφή από το παιδί - Το παιδάκι βγήκε από τη ΜΕΘ και μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζεται η παρακολούθησή του
Προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με ενδείξεις σοβαρού υποσιτισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, νωρίτερα σήμερα ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Πατρών προκειμένου να απολογηθούν. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία. Χθες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Σημειώνεται ότι ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την υγεία του βρέφους, το οποίο αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζεται η παρακολούθησή του.
Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες που οδήγησαν στη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.
Λόγω της κατάστασής της υγείας του μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.
Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα διαπίστωσαν ότι η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του βρέφους οφείλεται στη συστηματική ασιτία στην οποία το υπέβαλαν οι ίδιοι του οι γονείς (21 ετών ο πατέρας και 26 ετών η μητέρα).
Μετά την αποκάλυψη αυτή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο και την 26χρονη.
Ειδικότερα, προχθές διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε ημιθανή κατάσταση, βρέφος τεσσάρων μηνών και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ενημερώθηκαν άμεσα από τους αρμόδιους ιατρούς και κατά την προανάκριση που ενήργησαν προέκυψε ότι οι γονείς του βρέφους προέβαιναν στην συστηματική του ασιτία και ως εκ τούτου προσήχθησαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.
Το βρέφος μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης του διακομίσθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική του εξέταση από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, νωρίτερα σήμερα ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Πατρών προκειμένου να απολογηθούν. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία. Χθες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Σημειώνεται ότι ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την υγεία του βρέφους, το οποίο αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζεται η παρακολούθησή του.
Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες που οδήγησαν στη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.
Μεταφέρθηκε σε ημιθανή κατάσταση στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκεΗ υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/11), όταν το τεσσάρων μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας από καταυλισμό στην Εγλυκάδα έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένα από τα τραύματα να προέρχονται από δαγκώματα τρωκτικών, χωρίς να υπάρχει ακόμη οριστικό πόρισμα για την προέλευσή τους.
Λόγω της κατάστασής της υγείας του μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.
Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα διαπίστωσαν ότι η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του βρέφους οφείλεται στη συστηματική ασιτία στην οποία το υπέβαλαν οι ίδιοι του οι γονείς (21 ετών ο πατέρας και 26 ετών η μητέρα).
Μετά την αποκάλυψη αυτή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο και την 26χρονη.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής ΑστυνομίαςΣυνελήφθησαν, χθες, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού δια παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.
Ειδικότερα, προχθές διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε ημιθανή κατάσταση, βρέφος τεσσάρων μηνών και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ενημερώθηκαν άμεσα από τους αρμόδιους ιατρούς και κατά την προανάκριση που ενήργησαν προέκυψε ότι οι γονείς του βρέφους προέβαιναν στην συστηματική του ασιτία και ως εκ τούτου προσήχθησαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.
Το βρέφος μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης του διακομίσθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική του εξέταση από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.
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