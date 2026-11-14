Προφυλακιστέοι οι γονείς του 4 μηνών βρέφους που βρέθηκε σε ημιθανή κατάσταση στην Πάτρα

Ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα φέρονται να στερούσαν συστηματικά την τροφή από το παιδί - Το παιδάκι βγήκε από τη ΜΕΘ και μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου συνεχίζεται η παρακολούθησή του