Eγκληματική οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, τρεις συλλήψεις έπειτα από επιχείρηση του ελληνικού FBI

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Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -3- ημεδαποί, -2- άνδρες και γυναίκα, ηλικίας 33, 19 και 31 ετών, αντίστοιχα, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– συμμορία,Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης, ανάλυσης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2026, τα μέλη της οργάνωσης είχαν ενωθείΣε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, υπαίθριο χώρο οικίας και σε πρόχειρο παράπηγμα, σε Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Ημαθίας,του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:-2- συσκευασίες, επιμελώς κρυμμένες που περιείχαν ποσότητα ηρωίνης, συνολικού βάρους -1.013- γραμμαρίων,ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,μικρό δέμα ηρωίνης βάρους -1- γραμμαρίου,το συνολικό χρηματικό ποσό των -1.917- ευρώ,-4- κινητά τηλέφωνα,