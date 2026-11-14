Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεψαν 630 χρυσές λίρες αξίας 500.000 ευρώ από 67χρονη στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Χρυσές λίρες

Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεψαν 630 χρυσές λίρες αξίας 500.000 ευρώ από 67χρονη στη Θεσσαλονίκη

Την κάλεσαν στο τηλέφωνο προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της είπαν ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της

Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεψαν 630 χρυσές λίρες αξίας 500.000 ευρώ από 67χρονη στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
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Θύμα απάτης κατήγγειλε ότι έπεσε μια 67χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη με τους δράστες να της αποσπούν χρυσές λίρες αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Συμφωνία με πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερες στους αστυνομικούς ότι όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής όταν άγνωστοι την κάλεσαν στο τηλέφωνο προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της είπαν ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της

Με αυτό το τέχνασμα την έπεισαν να τους δώσει, κατά δήλωσή της, 630 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και μετρητά, με την συνολική λεία να υπολογίζεται στις 500.000 ευρώ.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του ΑΤ Λευκού Πύργου.
Στράτος Λούβαρης
63 ΣΧΟΛΙΑ

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