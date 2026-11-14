Ένα σύστημα διαχείρισης που καλύπτει τις ανάγκες αποθηκών κάθε μεγέθους
Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεψαν 630 χρυσές λίρες αξίας 500.000 ευρώ από 67χρονη στη Θεσσαλονίκη
Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεψαν 630 χρυσές λίρες αξίας 500.000 ευρώ από 67χρονη στη Θεσσαλονίκη
Την κάλεσαν στο τηλέφωνο προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της είπαν ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της
Θύμα απάτης κατήγγειλε ότι έπεσε μια 67χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη με τους δράστες να της αποσπούν χρυσές λίρες αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ.
Συμφωνία με πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερες στους αστυνομικούς ότι όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής όταν άγνωστοι την κάλεσαν στο τηλέφωνο προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της είπαν ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της
Με αυτό το τέχνασμα την έπεισαν να τους δώσει, κατά δήλωσή της, 630 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και μετρητά, με την συνολική λεία να υπολογίζεται στις 500.000 ευρώ.
Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του ΑΤ Λευκού Πύργου.
Συμφωνία με πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερες στους αστυνομικούς ότι όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής όταν άγνωστοι την κάλεσαν στο τηλέφωνο προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της είπαν ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της
Με αυτό το τέχνασμα την έπεισαν να τους δώσει, κατά δήλωσή της, 630 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και μετρητά, με την συνολική λεία να υπολογίζεται στις 500.000 ευρώ.
Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του ΑΤ Λευκού Πύργου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα