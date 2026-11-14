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Συνελήφθη 34χρονος με πάνω από 80.000 αναβολικά χάπια και φιαλίδια στο «Ελ. Βενιζέλος», δείτε φωτογραφίες
Συνελήφθη 34χρονος με πάνω από 80.000 αναβολικά χάπια και φιαλίδια στο «Ελ. Βενιζέλος», δείτε φωτογραφίες
Οι αστυνομικοί εντόπισαν 80.000 αναβολικά δισκία, 799 φιαλίδια αναβολικών και εκατοντάδες χάπια απαγορευμένων ουσιών – Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών και αναβολικών σκευασμάτων, προχώρησε η ΕΛΑΣ. Από την έρευνα κατασχέθηκαν συνολικά 80.000 αναβολικά δισκία, 799 φιαλίδια αναβολικών και εκατοντάδες χάπια απαγορευμένων ουσιών.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται στις 5 Νοεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών δέμα το οποίο περιείχε μεγάλη ποσότητα αναβολικών σκευασμάτων.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δέμα είχε τελικό προορισμό το Παρίσι της Γαλλίας και την αποστολή του την είχε οργανώσει ο 34χρονος.
Ακολούθησε ο εντοπισμός του στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε μαζί του μια βαλίτσα με χάπια και φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών, τα οποία προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.
Από το ταχυδρομικό δέμα και τη βαλίτσα του συλληφθέντος κατασχέθηκαν συνολικά:
- 80.000 αναβολικά δισκία
- 799 φιαλίδια αναβολικού σκευάσματος
- 400 δισκία απαγορευμένων ουσιών
- 8 φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών
- 4 φιαλίδια αποστειρωμένου διαλύτη
- 2 κινητά τηλέφωνα
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται στις 5 Νοεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών δέμα το οποίο περιείχε μεγάλη ποσότητα αναβολικών σκευασμάτων.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δέμα είχε τελικό προορισμό το Παρίσι της Γαλλίας και την αποστολή του την είχε οργανώσει ο 34χρονος.
Ακολούθησε ο εντοπισμός του στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε μαζί του μια βαλίτσα με χάπια και φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών, τα οποία προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.
Από το ταχυδρομικό δέμα και τη βαλίτσα του συλληφθέντος κατασχέθηκαν συνολικά:
- 80.000 αναβολικά δισκία
- 799 φιαλίδια αναβολικού σκευάσματος
- 400 δισκία απαγορευμένων ουσιών
- 8 φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών
- 4 φιαλίδια αποστειρωμένου διαλύτη
- 2 κινητά τηλέφωνα
Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν επιβλαβή φάρμακα και παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε φωτογραφίες από τα σκευάσματα
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