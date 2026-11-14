Βίντεο από τις τελευταίες κινήσεις της Κινέζας μεταφράστριας που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα, το μυστηριώδες τηλεφώνημα για 1.500 ευρώ

Έξι μήνες μετά την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, οι κάμερες του σπιτιού της αποκαλύπτουν τις κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της - Αγνοείται και Κινέζος μεσίτης με τον οποίο είχε ραντεβού