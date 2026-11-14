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Βίντεο από τις τελευταίες κινήσεις της Κινέζας μεταφράστριας που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα, το μυστηριώδες τηλεφώνημα για 1.500 ευρώ
Βίντεο από τις τελευταίες κινήσεις της Κινέζας μεταφράστριας που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα, το μυστηριώδες τηλεφώνημα για 1.500 ευρώ
Έξι μήνες μετά την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, οι κάμερες του σπιτιού της αποκαλύπτουν τις κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της - Αγνοείται και Κινέζος μεσίτης με τον οποίο είχε ραντεβού
Βίντεο από τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ στη Λούτσα παρουσίασε το Mega, έξι μήνες μετά την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της. Στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της καταγράφονται οι κινήσεις της, καθώς και μια τηλεφωνική συνομιλία στην οποία γίνεται αναφορά σε 1.500 ευρώ.
Η 50χρονη εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ ο σύζυγός της εκφράζει φόβους ότι οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανή είναι πλέον περιορισμένες. Άφαντος παραμένει και ο Κινέζος μεσίτης Τσεν, ο οποίος διαχειριζόταν διαμερίσματα σε πολυκατοικία της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στην Αθήνα, όπου η Γιου Τινγκ είχε προγραμματισμένο ραντεβού την ημέρα της εξαφάνισής της.
Στα βίντεο, μία ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη της, η γυναίκα εμφανίζεται να συνομιλεί επανειλημμένα στο τηλέφωνο και να ασχολείται με δουλειές του σπιτιού. Στις 10:50 αποχωρεί κρατώντας έγγραφα, ενώ επιστρέφει περίπου οκτώ ώρες αργότερα.
Στις 19:22 καταγράφεται το τηλεφώνημα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η 50χρονη ακούγεται να λέει στα ελληνικά: «Θέλει 1.500 ευρώ. Να τα αφήσει στην πόρτα. Αλλιώς δεν θα δείξουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα».
Στη συνέχεια εμφανίζεται ξανά με έγγραφα στα χέρια, ενώ μετά τις 19:45 κινείται επανειλημμένα στις σκάλες του σπιτιού, κρατώντας συνεχώς το κινητό της.
Η τελευταία καταγραφή της Γιου Τινγκ έγινε στις 09:55 το επόμενο πρωί. Η 50χρονη, ντυμένη στα λευκά, φορά τη χιαστή τσάντα της, ξεκλειδώνει την πόρτα και φεύγει από το σπίτι.
Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής. Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Η 50χρονη εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ ο σύζυγός της εκφράζει φόβους ότι οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανή είναι πλέον περιορισμένες. Άφαντος παραμένει και ο Κινέζος μεσίτης Τσεν, ο οποίος διαχειριζόταν διαμερίσματα σε πολυκατοικία της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στην Αθήνα, όπου η Γιου Τινγκ είχε προγραμματισμένο ραντεβού την ημέρα της εξαφάνισής της.
Στα βίντεο, μία ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη της, η γυναίκα εμφανίζεται να συνομιλεί επανειλημμένα στο τηλέφωνο και να ασχολείται με δουλειές του σπιτιού. Στις 10:50 αποχωρεί κρατώντας έγγραφα, ενώ επιστρέφει περίπου οκτώ ώρες αργότερα.
Στις 19:22 καταγράφεται το τηλεφώνημα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η 50χρονη ακούγεται να λέει στα ελληνικά: «Θέλει 1.500 ευρώ. Να τα αφήσει στην πόρτα. Αλλιώς δεν θα δείξουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα».
Στη συνέχεια εμφανίζεται ξανά με έγγραφα στα χέρια, ενώ μετά τις 19:45 κινείται επανειλημμένα στις σκάλες του σπιτιού, κρατώντας συνεχώς το κινητό της.
Η τελευταία καταγραφή της Γιου Τινγκ έγινε στις 09:55 το επόμενο πρωί. Η 50χρονη, ντυμένη στα λευκά, φορά τη χιαστή τσάντα της, ξεκλειδώνει την πόρτα και φεύγει από το σπίτι.
Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής. Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
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