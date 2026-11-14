Εξιχνιάστηκαν 12 κλοπές σε σπίτια σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα: Συνελήφθη ένας 29χρονος, αναζητούνται δύο συνεργοί του

Οι συνεργοί του διέφυγαν Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών - Περίπου 37.000€ η ζημιά από φθορές και τα χρήματα που αφαιρέθηκαν