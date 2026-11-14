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Εξιχνιάστηκαν 12 κλοπές σε σπίτια σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα: Συνελήφθη ένας 29χρονος, αναζητούνται δύο συνεργοί του
Εξιχνιάστηκαν 12 κλοπές σε σπίτια σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα: Συνελήφθη ένας 29χρονος, αναζητούνται δύο συνεργοί του
Οι συνεργοί του διέφυγαν Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών - Περίπου 37.000€ η ζημιά από φθορές και τα χρήματα που αφαιρέθηκαν
Δώδεκα κλοπές σπιτιών σε περιοχές της Κοζάνης και της Πτολεμαϊδας, εκ των οποίων οι δέκα τετελεσμένες και οι δύο σε απόπειρα, εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 29χρονος, ενώ αναζητούνται δύο ακόμη συνεργοί του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.
Όπως διαπιστώθηκε οι κλοπές πραγματοποιήθηκαν από 7 έως 12 Νοεμβρίου 2026, ενώ η συνολική αξία των χρημάτων και των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν, καθώς και των φθορών που προκλήθηκαν σε μία από τις κατοικίες, υπολογίζεται σε περίπου 36.346 ευρώ.
Ο 29χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (13/11) σε περιοχή της Πτολεμαΐδας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Κοζάνης, όταν εντοπίστηκε να κινείται με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας για τη μετάβαση και την αποχώρησή τους από τις περιοχές όπου διέπρατταν τις κλοπές.
Ταυτόχρονα, οι δύο συνεργοί του βρίσκονταν σε άλλη περιοχή της Πτολεμαΐδας, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή προς δύσβατη αγροτική περιοχή και αναζητούνται. Κατά τη διαφυγή τους πέταξαν ένα σακίδιο, στο οποίο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από δύο κατοικίες στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη.
Ειδικότερα, από τις δέκα κλοπές, οι επτά σημειώθηκαν σε περιοχές της Κοζάνης και οι τρεις στην Πτολεμαΐδα. Οι δράστες επιχείρησαν να κλέψουν ακόμα δύο σπίτια στην Κοζάνη, ωστόσο δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν αντικείμενα προκαλώντας μόνο φθορές σε μία από τις κατοικίες.
Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως μέσο μετακίνησης, ένα διαρρηκτικό εργαλείο και είδη ένδυσης. Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11) στην κατοικία του 29χρονου, σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ασύρματος και το χρηματικό ποσό των 2.325 ευρώ.
Ο 29χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του και την πλήρη εξακρίβωση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.
Όπως διαπιστώθηκε οι κλοπές πραγματοποιήθηκαν από 7 έως 12 Νοεμβρίου 2026, ενώ η συνολική αξία των χρημάτων και των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν, καθώς και των φθορών που προκλήθηκαν σε μία από τις κατοικίες, υπολογίζεται σε περίπου 36.346 ευρώ.
Ο 29χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (13/11) σε περιοχή της Πτολεμαΐδας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Κοζάνης, όταν εντοπίστηκε να κινείται με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας για τη μετάβαση και την αποχώρησή τους από τις περιοχές όπου διέπρατταν τις κλοπές.
Ταυτόχρονα, οι δύο συνεργοί του βρίσκονταν σε άλλη περιοχή της Πτολεμαΐδας, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή προς δύσβατη αγροτική περιοχή και αναζητούνται. Κατά τη διαφυγή τους πέταξαν ένα σακίδιο, στο οποίο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από δύο κατοικίες στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη.
Πώς λειτουργούσαν οι δράστεςΑπό την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι οι δράστες επέλεγαν τις κατοικίες και παραβίαζαν τις κύριες εισόδους, τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες με τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, αφαιρώντας χρήματα, χρυσαφικά και διάφορα αντικείμενα.
Ειδικότερα, από τις δέκα κλοπές, οι επτά σημειώθηκαν σε περιοχές της Κοζάνης και οι τρεις στην Πτολεμαΐδα. Οι δράστες επιχείρησαν να κλέψουν ακόμα δύο σπίτια στην Κοζάνη, ωστόσο δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν αντικείμενα προκαλώντας μόνο φθορές σε μία από τις κατοικίες.
Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως μέσο μετακίνησης, ένα διαρρηκτικό εργαλείο και είδη ένδυσης. Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11) στην κατοικία του 29χρονου, σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ασύρματος και το χρηματικό ποσό των 2.325 ευρώ.
Ο 29χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του και την πλήρη εξακρίβωση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.
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