Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε σε μαθητή στο ΓΕΛ Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε σε μαθητή στο ΓΕΛ Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ο μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι και σύμφωνα με τοπικά μέσα, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία
Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του, μαζί με το πλαίσιό του και έπεσε πάνω σε μαθητή της Α΄ Λυκείου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μαθητή στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός.
Από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία της Δημοτικής Αρχής με τους αρμόδιους για την ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό και την κατάσταση της υγείας του μαθητή, όπως σημειώνει το τοπικό μέσο.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μαθητή στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός.
Από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία της Δημοτικής Αρχής με τους αρμόδιους για την ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό και την κατάσταση της υγείας του μαθητή, όπως σημειώνει το τοπικό μέσο.
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