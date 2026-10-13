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Εξαφανίστηκε 13χρονος στα Σέρβια Κοζάνης
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Κοζάνη Το Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 13χρονος στα Σέρβια Κοζάνης

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε 13χρονος στα Σέρβια Κοζάνης
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Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Σέρβια Κοζάνης τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μοχάμαντ- Αλί (Ον.) Μπενσάφι (Επ.) έχει ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια, ύψος 1.55 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρο φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Εξαφανίστηκε 13χρονος στα Σέρβια Κοζάνης

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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