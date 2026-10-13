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Ένας νεκρός και ένας τραυματίας έπειτα από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αττική Οδός Τροχαίο δυστύχημα Νεκρός

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας έπειτα από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας έπειτα από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε έπειτα από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό που σημειώθηκε νωρίτερα στην Τρίτη (13/10) στην Αττική Οδό.

Το δυστύχημα έγινε μετά την έξοδο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν το ΙΧ συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μοτοσικλετιστής και να τραυματιστεί  άλλο ένα άτομο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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