Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του Αμαρουσίου, ένας σοβαρά τραυματίας
Σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του Αμαρουσίου, ένας σοβαρά τραυματίας
Το ατύχημα σημειώθηκε μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα - Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας
Τροχαίο σημειώθηκε στην Αττική Οδό, μετά την έξοδο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά.
Παράλληλα, λόγω του ατυχήματος, παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα, υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά.
Παράλληλα, λόγω του ατυχήματος, παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα, υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.
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