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Σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του Αμαρουσίου, ένας σοβαρά τραυματίας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Τροχαίο

Σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του Αμαρουσίου, ένας σοβαρά τραυματίας

Το ατύχημα σημειώθηκε μετά την έξοδο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα - Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας

Σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του Αμαρουσίου, ένας σοβαρά τραυματίας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο σημειώθηκε στην Αττική Οδό, μετά την έξοδο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά.

Παράλληλα, λόγω του ατυχήματος, παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα, υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο:

Σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του Αμαρουσίου, ένας σοβαρά τραυματίας
3 ΣΧΟΛΙΑ

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