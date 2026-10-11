Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Προσάραξη ιστιοφόρου με τρεις επιβαίνοντες στην Πάτμο, εισροή υδάτων στο σκάφος
Προσάραξη ιστιοφόρου με τρεις επιβαίνοντες στην Πάτμο, εισροή υδάτων στο σκάφος
Το υπό πολωνική σημαία σκάφος προσάραξε σε αβαθή ανατολικά της νησίδας Τραγονήσι – Σπεύδει περιπολικό του Λιμενικού
Ιστιοφόρο με σημαία Πολωνίας, στο οποίο επιβαίνουν τρεις αλλοδαποί, προσάραξε σε αβαθή στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της νησίδας Τραγονήσι της Πάτμου, ενώ στο σκάφος σημειώνεται εισροή υδάτων.
Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, στο σημείο σπεύδει ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Οι συνθήκες της προσάραξης δεν έχουν διευκρινιστεί. Η αρχική ενημέρωση δεν περιλαμβάνει στοιχεία για την κατάσταση των επιβαινόντων ή για την έκταση της εισροής υδάτων.
Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, στο σημείο σπεύδει ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Οι συνθήκες της προσάραξης δεν έχουν διευκρινιστεί. Η αρχική ενημέρωση δεν περιλαμβάνει στοιχεία για την κατάσταση των επιβαινόντων ή για την έκταση της εισροής υδάτων.
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