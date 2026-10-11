Προσάραξη ιστιοφόρου με τρεις επιβαίνοντες στην Πάτμο, εισροή υδάτων στο σκάφος
ΕΛΛΑΔΑ
Ιστιοφόρο Πάτμος Λιμενικό

Προσάραξη ιστιοφόρου με τρεις επιβαίνοντες στην Πάτμο, εισροή υδάτων στο σκάφος

Το υπό πολωνική σημαία σκάφος προσάραξε σε αβαθή ανατολικά της νησίδας Τραγονήσι – Σπεύδει περιπολικό του Λιμενικού

Προσάραξη ιστιοφόρου με τρεις επιβαίνοντες στην Πάτμο, εισροή υδάτων στο σκάφος
Μηνάς Τσαμόπουλος
Ιστιοφόρο με σημαία Πολωνίας, στο οποίο επιβαίνουν τρεις αλλοδαποί, προσάραξε σε αβαθή στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της νησίδας Τραγονήσι της Πάτμου, ενώ στο σκάφος σημειώνεται εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, στο σημείο σπεύδει ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Οι συνθήκες της προσάραξης δεν έχουν διευκρινιστεί. Η αρχική ενημέρωση δεν περιλαμβάνει στοιχεία για την κατάσταση των επιβαινόντων ή για την έκταση της εισροής υδάτων.
Μηνάς Τσαμόπουλος

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