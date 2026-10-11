Νεκρός και ο δεύτερος τραυματίας από το δυστύχημα στη Motor Oil
ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός Motor Oil ΜΕΘ

Νεκρός και ο δεύτερος τραυματίας από το δυστύχημα στη Motor Oil

Ο 50χρονος εργαζόμενος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Θριάσιου και υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του

Νεκρός και ο δεύτερος τραυματίας από το δυστύχημα στη Motor Oil
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Εξέπνευσε και ο δεύτερος εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί στο δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. 

Ο 50χρονος εργαζόμενος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Θριάσιου, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή (11/10). Ο έτερος τραυματίας, 43 ετών, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή την Παρασκευή (9/10). 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εργαζόμενοι 43 και 50 ετών, ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, όταν συνέβη το περιστατικό. Αμέσως, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις, καθώς ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Αρχικά οι δύο βαριά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο.
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