Συνελήφθη 33χρονος που λήστεψε βενζινάδικο στο Παλαιό Φάληρο με πιστόλι και κλείδωσε τον υπάλληλο
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Κλοπές Σύλληψη

Συνελήφθη 33χρονος που λήστεψε βενζινάδικο στο Παλαιό Φάληρο με πιστόλι και κλείδωσε τον υπάλληλο

Σε άλλο περιστατικό είχε αρπάξει χρηματοκιβώτιο με πάνω από 20.000 ευρώ

Συνελήφθη 33χρονος που λήστεψε βενζινάδικο στο Παλαιό Φάληρο με πιστόλι και κλείδωσε τον υπάλληλο
Στην εξιχνίαση εννέα κλοπών και μίας ληστείας με την απειλή όπλου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., μετά τη σύλληψη 33χρονου στην Αττική, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση, αφαιρώντας κυρίως οχήματα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης, αλλά και χρηματικά ποσά από καταστήματα.

Ο 33χρονος συνελήφθη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, ληστεία, παράνομη κατακράτηση, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 33χρονος φέρεται να διέπραττε κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, με βασικό στόχο οχήματα που βρίσκονταν σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας.

Τον περασμένο Αύγουστο, μάλιστα, φέρεται να εισήλθε σε υπαίθριο πάρκινγκ στην περιοχή των Αμπελοκήπων και να αφαίρεσε τέσσερα οχήματα.  Σε άλλη περίπτωση, ο 33χρονος φέρεται να εισήλθε σε κατάστημα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και να αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο που περιείχε περισσότερα από 20.000 ευρώ.

Συνελήφθη 33χρονος που λήστεψε βενζινάδικο στο Παλαιό Φάληρο με πιστόλι και κλείδωσε τον υπάλληλο

Επιπλέον, σε περιστατικό στο Παλαιό Φάληρο, απείλησε με πιστόλι υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων και να του αφαίρεσε χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κλείδωσε τον υπάλληλο μέσα στο κατάστημα και διέφυγε.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι και 93 φυσίγγια, πτυσσόμενο γκλοπ, αναδιπλούμενο σουγιά, πλήθος κλειδιών οχημάτων, κέρματα ευρώ και ρούχα που φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

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Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του, ο 33χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.

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