Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνταξιούχος είχε αποθηκευμένο πικρικό οξύ στο σπίτι του στην Κοζάνη, πυροτεχνουργοί το απομάκρυναν και το εξουδετέρωσαν
Συνταξιούχος είχε αποθηκευμένο πικρικό οξύ στο σπίτι του στην Κοζάνη, πυροτεχνουργοί το απομάκρυναν και το εξουδετέρωσαν
Εργαζόταν επί χρόνια στη ΔΕΗ και λόγω της τότε εργασίας του είχε πάρει και είχε φυλάξει στο υπόγειο του σπίτι του, μια ποσότητα πικρικού οξέος
Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές όταν ειδοποιήθηκαν από έναν ηλικιωμένο άνδρα ότι έχει φυλαγμένο στο υπόγειο του σπιτιού του στην Κοζάνη ποσότητα πικρικού οξέος.
Ο ηλικιωμένος που πλέον είναι συνταξιούχος σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr εργαζόταν επί χρόνια στη ΔΕΗ και λόγω της τότε εργασίας του είχε πάρει και είχε φυλάξει στο υπόγειο του σπίτι του, μια ποσότητα πικρικού οξέος. Όταν όμως είδε ότι πριν λίγες ημέρες βρέθηκαν φιαλίδια με πικρικό οξύ σε πολυκατοικίες στην Αθήνα και έγινε ολόκληρη επιχείρηση απομάκρυνσης τους με εκκένωση των ενοίκων θορυβήθηκε και έσπευσε στις αστυνομικές αρχές της Κοζάνης να δηλώσει ότι κατέχει παρόμοια χημική ουσία.
Έτσι σήμερα το πρωί πυροτεχνουργοί της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος έσπευσαν στην Κοζάνη και αφού εκκενώθηκαν από ενοίκους το ισόγειο και ο πρώτος όροφος της πολυκατοικίας που διαμένει ο ηλικιωμένος εισήλθαν στο υπόγειό του και πήραν με ειδικό εξοπλισμό την ποσό την ποσότητα του πικρικού οξέος.
Μάλιστα σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η κατάσταση της ποσότητας ήταν σε επικίνδυνο σημείο καθώς είχε κρυσταλλοποιηθεί και είχε γίνει ίζημα. Οι πυροτεχνουργοί της Θεσσαλονίκης μετέφεραν την ποσότητα σε πεδίο εκρήξεων και την εξουδετέρωσαν.
Ο ηλικιωμένος που πλέον είναι συνταξιούχος σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr εργαζόταν επί χρόνια στη ΔΕΗ και λόγω της τότε εργασίας του είχε πάρει και είχε φυλάξει στο υπόγειο του σπίτι του, μια ποσότητα πικρικού οξέος. Όταν όμως είδε ότι πριν λίγες ημέρες βρέθηκαν φιαλίδια με πικρικό οξύ σε πολυκατοικίες στην Αθήνα και έγινε ολόκληρη επιχείρηση απομάκρυνσης τους με εκκένωση των ενοίκων θορυβήθηκε και έσπευσε στις αστυνομικές αρχές της Κοζάνης να δηλώσει ότι κατέχει παρόμοια χημική ουσία.
Έτσι σήμερα το πρωί πυροτεχνουργοί της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος έσπευσαν στην Κοζάνη και αφού εκκενώθηκαν από ενοίκους το ισόγειο και ο πρώτος όροφος της πολυκατοικίας που διαμένει ο ηλικιωμένος εισήλθαν στο υπόγειό του και πήραν με ειδικό εξοπλισμό την ποσό την ποσότητα του πικρικού οξέος.
Μάλιστα σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η κατάσταση της ποσότητας ήταν σε επικίνδυνο σημείο καθώς είχε κρυσταλλοποιηθεί και είχε γίνει ίζημα. Οι πυροτεχνουργοί της Θεσσαλονίκης μετέφεραν την ποσότητα σε πεδίο εκρήξεων και την εξουδετέρωσαν.
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