Η στιγμή που αστυνομικοί μπαίνουν σε σπίτι στο Ζεφύρι, εντοπίστηκε ηρωίνη και κοκαΐνη αξίας άνω των 150.000€, βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Δίωξη Ναρκωτικών Ζεφύρι Διακίνηση ναρκωτικών Ναρκωτικά Ηρωίνη Κοκαΐνη Σύλληψη

Η στιγμή που αστυνομικοί μπαίνουν σε σπίτι στο Ζεφύρι, εντοπίστηκε ηρωίνη και κοκαΐνη αξίας άνω των 150.000€, βίντεο

Συνελήφθη ένας 29χρονος για αγορά, κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών

Η στιγμή που αστυνομικοί μπαίνουν σε σπίτι στο Ζεφύρι, εντοπίστηκε ηρωίνη και κοκαΐνη αξίας άνω των 150.000€, βίντεο
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Στη σύλληψη ενός 29χρονου για αγορά, κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών προχώρησε το πρωί του Σαββάτου (10/10) στο Ζεφύρι η Αστυνομία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει η ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μπούκαραν στο σπίτι του 29χρονου και εντόπισαν 7,5 κιλά ηρωίνης και περίπου μισό κιλό κοκαΐνης. Το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ.

101026: Δ.Α.Ο.Ε. : Σύλληψη 29χρονου στο Ζεφύρι για αγορά, κατοχή και διακίνηση ηρωίνης και κοκαΐνης

Συνολικά στο σπίτι του 29χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

- 21 νάιλον, συσκευασίες, περιέχουσες 7 κιλά και -538- γραμμάρια ηρωίνης,
- 11 νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες 186 γραμμάρια κοκαΐνης,
νάιλον σακούλα, που περιείχε γκρι βραχώδη τεμάχια άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης, βάρους 6,6 κιλών,
- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
Κλείσιμο
- Δύο κάμερες ασφαλείας,
- Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.


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