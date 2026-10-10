Πιάστηκαν στα πράσα την ώρα που έκλεβαν έργα τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Κλοπές Έργα τέχνης Γλυπτική Συλλήψεις Νέα Ιωνία

Πιάστηκαν στα πράσα την ώρα που έκλεβαν έργα τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία, δύο συλλήψεις

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαν κλέψει έργα τέχνης, των οποίων η αξία ξεπερνούσε τα 200.000 ευρώ

Πιάστηκαν στα πράσα την ώρα που έκλεβαν έργα τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία, δύο συλλήψεις
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Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 29 και 24 ετών, για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία προχώρησε το πρωί της Τρίτη (6/10) η Αστυνομία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομίας.

Ειδικότερα, μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί μετέβησαν σε εργοστάσιο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία, που έχει αναγνωριστεί ως μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής βιομηχανικού συγκροτήματος του πρώτου μισού του 20ου αιώνα.

Μέσα στο εργοστάσιο εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες τη στιγμή που αφαιρούσαν έργα τέχνης, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας διαπιστώθηκε ότι οι δύο κατηγορούμενοι τις τελευταίες δύο εβδομάδες προέβαιναν σε κατ’ εξακολούθηση διακεκριμένες κλοπές έργων τέχνης με την εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων να υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό άνω των 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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