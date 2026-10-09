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Συνελήφθη 58χρονος στη Ρόδο για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Διακίνηση ναρκωτικών Αστυνομία Σύλληψη

Συνελήφθη 58χρονος στη Ρόδο για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 14,3 κιλά κάνναβη και 18 δενδρύλλια

Συνελήφθη 58χρονος στη Ρόδο για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών
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Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, δενδρύλλια κάνναβης που έφταναν σε ύψος τα 2,75 μέτρα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ εντόπισαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί στη Ρόδο, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 58χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ύστερα από πολυήμερη διερεύνηση της υπόθεσης, παρακολούθηση και αξιολόγηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνες σε κατοικία, αποθηκευτικούς χώρους και υπαίθρια σημεία που χρησιμοποιούσε ο 58χρονος. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 14 κιλά και 315 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 44,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 18 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2,75 μέτρων, καθώς και 28 ρίζες και κλώνους δενδρυλλίων.

Ακόμη, κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καλλιεργητικός εξοπλισμός, ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ και ένα Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, χρησιμοποιούνταν ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο 58χρονος φέρεται να ασχολούνταν συστηματικά με την καλλιέργεια, την επεξεργασία και τη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Συνελήφθη 58χρονος στη Ρόδο για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθη 58χρονος στη Ρόδο για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών
1 ΣΧΟΛΙΟ

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