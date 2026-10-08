Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Ακυρώνονται δέκα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας το Σάββατο λόγω του Ημιμαραθωνίου
Ακυρώνονται δέκα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας το Σάββατο λόγω του Ημιμαραθωνίου
Σύμφωνα με τη Hellenic Train, τα δρομολόγια προς και από τα Καμίνια θα εκτελεστούν κανονικά
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, λόγω διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «5ος Ημιμαραθώνιος Πάτρας Φάνης Τσιμιγκάτος».
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα και κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής και την Αστυνομία, καταργούνται τα ακόλουθα απογευματινά δρομολόγια στη γραμμή 'Αγιος Ανδρέας - Ρίο - 'Αγιος Ανδρέας:
13301(16:32), 13303(17:32), 13305(18:32), 13307(19:32) και 13309(20:32) στο τμήμα 'Αγιος Ανδρέας - Ρίο.
13302(17:07), 13304(18:07), 13306(19:07), 13308(20:07) και 14300(21:07) στο τμήμα Ρίο - 'Αγιος Ανδρέας.
Διευκρινίζεται ότι τα δρομολόγια στη γραμμή 'Αγιος Ανδρέας - Καμίνια - 'Αγιος Ανδρέας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και δεν επηρεάζονται από τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα και κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής και την Αστυνομία, καταργούνται τα ακόλουθα απογευματινά δρομολόγια στη γραμμή 'Αγιος Ανδρέας - Ρίο - 'Αγιος Ανδρέας:
13301(16:32), 13303(17:32), 13305(18:32), 13307(19:32) και 13309(20:32) στο τμήμα 'Αγιος Ανδρέας - Ρίο.
13302(17:07), 13304(18:07), 13306(19:07), 13308(20:07) και 14300(21:07) στο τμήμα Ρίο - 'Αγιος Ανδρέας.
Διευκρινίζεται ότι τα δρομολόγια στη γραμμή 'Αγιος Ανδρέας - Καμίνια - 'Αγιος Ανδρέας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και δεν επηρεάζονται από τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
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