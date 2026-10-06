Συνέλαβαν 39 οδηγούς και 853 οχήματα ακινητοποιήθηκαν

Η ένταση των ελέγχων στους δρόμους της Αττικής περνά πλέον σε άλλη κλίμακα. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα η Τροχαία πραγματοποίησε 34.630 αλκοτέστ, δηλαδή σχεδόν 5.000 ελέγχους την ημέρα, σε μια μεγάλη επιχείρηση που αναπτύχθηκε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Η ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή της ΟΕΠΤΑ και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας.