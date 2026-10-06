Με στρατηγικό όραμα και σταθερά ανοδική πορεία, ο Όμιλος Revoil κινείται ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς άξονες που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την ενέργεια.
Συνέλαβαν 39 οδηγούς και 853 οχήματα ακινητοποιήθηκαν
Συνέλαβαν 39 οδηγούς και 853 οχήματα ακινητοποιήθηκαν
Συνέλαβαν 39 οδηγούς και 853 οχήματα ακινητοποιήθηκαν
UPD:
Η ένταση των ελέγχων στους δρόμους της Αττικής περνά πλέον σε άλλη κλίμακα. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα η Τροχαία πραγματοποίησε 34.630 αλκοτέστ, δηλαδή σχεδόν 5.000 ελέγχους την ημέρα, σε μια μεγάλη επιχείρηση που αναπτύχθηκε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.
Η ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή της ΟΕΠΤΑ και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας.
δειτε εδω
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα