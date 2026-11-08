Τζέιμς Μποντ: Ο Χάρι Στάιλς συζητά για τον ρόλο του 007

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction φέρεται να έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον θρυλικό πράκτορα – Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκονται επίσης οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο'Κόνορ και Τζακ Λόουντεν