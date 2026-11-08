Τζέιμς Μποντ: Ο Χάρι Στάιλς συζητά για τον ρόλο του 007
Τζέιμς Μποντ: Ο Χάρι Στάιλς συζητά για τον ρόλο του 007
Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction φέρεται να έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον θρυλικό πράκτορα – Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκονται επίσης οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο'Κόνορ και Τζακ Λόουντεν
Συζητήσεις για το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ φέρεται να έχει κάνει και ο Χάρι Στάιλς, ενώ στη λίστα των υποψηφίων για τη διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ περιλαμβάνονται επίσης οι Ρόμπερτ Πάτινσον και Νίκολας Χουλτ, οι οποίοι φέρονται να πέρασαν από δοκιμαστικά.
Ο Στάιλς, ο οποίος έγινε γνωστός ως μέλος των One Direction και στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο μουσική πορεία, έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία στον κινηματογράφο, με συμμετοχές στις ταινίες «Dunkirk» και «Don't Worry Darling». Η πιθανή εμπλοκή του στην επιλογή του νέου Μποντ προσθέτει ένα ακόμη ηχηρό όνομα στη συζήτηση για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, οι Πάτινσον και Χουλτ έχουν ήδη περάσει από δοκιμαστικά για τον ρόλο. Και οι δύο διαθέτουν εμπειρία σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και franchise. Ο Πάτινσον ενσαρκώνει τον Μπάτμαν για την DC Studios, ενώ στο παρελθόν πρωταγωνίστησε στις σειρές ταινιών «Twilight» και «Harry Potter». Ο Χουλτ, από την πλευρά του, υποδύεται τον Λεξ Λούθορ στις ταινίες «Superman» της DC και συμμετείχε στην τριλογία των prequel ταινιών «X-Men» τη δεκαετία του 2010.
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα, καθώς συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ, Ντενί Βιλνέβ στην επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή «Dune: Part Three». Ο Χουλτ, από την άλλη, θα εμφανιστεί στην ταινία «How to Rob a Bank» της Amazon MGM Studios, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.
Η Amazon MGM Studios επέλεξε πέρυσι τον Βιλνέβ για να αναλάβει τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ, ενώ το σενάριο έχει αναλάβει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders». Οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα την προετοιμασία της 26ης ταινίας του franchise, μετά την ανάληψη του δημιουργικού ελέγχου από την Amazon.
Στη λίστα των ονομάτων που έχουν συνδεθεί με τον ρόλο βρίσκονται επίσης οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο'Κόνορ και Τζακ Λόουντεν, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να εξεταστεί ο 41χρονος Θίο Τζέιμς. Το όνομα του Στάιλς είχε επίσης αναφερθεί σε σχετικά δημοσιεύματα, ωστόσο οι πληροφορίες για τις συζητήσεις του αποτελούν νεότερη εξέλιξη.
Ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος ενσάρκωσε τον Μποντ τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στον Τέρνερ. Αντίστοιχα, ο Γκάρι Όλντμαν έχει ταχθεί υπέρ του Τζακ Λόουντεν, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στη σειρά «Slow Horses». Ο Όλντμαν υποστήριξε πρόσφατα, ότι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ έχει ήδη επιλεγεί, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Στάιλς, ο οποίος έγινε γνωστός ως μέλος των One Direction και στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο μουσική πορεία, έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία στον κινηματογράφο, με συμμετοχές στις ταινίες «Dunkirk» και «Don't Worry Darling». Η πιθανή εμπλοκή του στην επιλογή του νέου Μποντ προσθέτει ένα ακόμη ηχηρό όνομα στη συζήτηση για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ.
Harry Styles had talks with execs about playing the next James Bond.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 7, 2026
(Source: https://t.co/JYL4f4eShB) pic.twitter.com/HO6naZvw7B
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα, καθώς συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ, Ντενί Βιλνέβ στην επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή «Dune: Part Three». Ο Χουλτ, από την άλλη, θα εμφανιστεί στην ταινία «How to Rob a Bank» της Amazon MGM Studios, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.
Η Amazon MGM Studios επέλεξε πέρυσι τον Βιλνέβ για να αναλάβει τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ, ενώ το σενάριο έχει αναλάβει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders». Οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα την προετοιμασία της 26ης ταινίας του franchise, μετά την ανάληψη του δημιουργικού ελέγχου από την Amazon.
Στη λίστα των ονομάτων που έχουν συνδεθεί με τον ρόλο βρίσκονται επίσης οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο'Κόνορ και Τζακ Λόουντεν, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να εξεταστεί ο 41χρονος Θίο Τζέιμς. Το όνομα του Στάιλς είχε επίσης αναφερθεί σε σχετικά δημοσιεύματα, ωστόσο οι πληροφορίες για τις συζητήσεις του αποτελούν νεότερη εξέλιξη.
Ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος ενσάρκωσε τον Μποντ τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στον Τέρνερ. Αντίστοιχα, ο Γκάρι Όλντμαν έχει ταχθεί υπέρ του Τζακ Λόουντεν, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στη σειρά «Slow Horses». Ο Όλντμαν υποστήριξε πρόσφατα, ότι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ έχει ήδη επιλεγεί, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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