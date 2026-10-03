Ψαράδες ετοιμάζονται να αποκλείσουν από τη θάλασσα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, περίπου 150 αλιευτικά στην κινητοποίηση

Ανάλογες κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν σε Πειραιά και Καβάλα - Κύριο αίτημα των αλιέων η επιδότηση του ναυτικού πετρελαίου





Όπως δήλωσε ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων, Νέας Κρήνης - Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, «τα αλιευτικά σκάφη παραμένουν εδώ για τρίτη μέρα. Σήμερα περιμένουμε άλλα 50 αλιευτικά, τα οποία έρχονται και σε περίπου δύο ώρες θα είναι εδώ. Οι κινητοποιήσεις θα γίνουν ακόμα πιο δυναμικές, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν με ειρηνικές διαθέσεις».





















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Στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης, δεκάδες καΐκια είχαν βγει την Τετάρτη στον Θερμαϊκό, με τους αλιείς να διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.



Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σκοπεύουν να αποκλείσουν σήμερα οι επαγγελματίες αλιείς που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης από την περασμένη Πέμπτη, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα, που απειλούν τον κλάδο τους.Όπως δήλωσε ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων, Νέας Κρήνης - Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, «τα αλιευτικά σκάφη παραμένουν εδώ για τρίτη μέρα. Σήμερα περιμένουμε άλλα 50 αλιευτικά, τα οποία έρχονται και σε περίπου δύο ώρες θα είναι εδώ. Οι κινητοποιήσεις θα γίνουν ακόμα πιο δυναμικές, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν με ειρηνικές διαθέσεις».«Σκεφτόμαστε να αποκλείσουμε σήμερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως και πανελλαδικά. Στον Πειραιά και στην Καβάλα θα αποκλείσουν τα λιμάνια. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε τρίτη μέρα εδώ και η κυβέρνηση δεν μας έχει δώσει σημασία. Δεν σηκώνει ένα τηλέφωνο να μας πει ότι ερχόμαστε να μιλήσουμε φιλικά, όπως είχαν κάνει σε άλλες περιπτώσεις», συμπλήρωσε.Ο κ. Τσιπούρας ανέφερε, επίσης, ότι απευθύνουν κάλεσμα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προσέλθει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης όπου γίνεται η κινητοποίηση και να συζητήσει με τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται. «Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας», σημείωσε.Το κυριότερο πρόβλημά, όπως λένε οι αλιείς, είναι το κόστος πετρελαίου. «Πριν επτά μήνες το παίρναμε 0,60, 0,55 και τώρα έχει πάει 1,40-1,42. Είναι πάνω από τα διπλά λεφτά. Όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου λέει ότι όταν πάει το πετρέλαιο ντίζελ για την αλιεία στα 0,60 ευρώ, δεν είναι βιώσιμο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Την ίδια στιγμή, στην Ιταλία, η ιταλική κυβέρνηση έδωσε 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στους αλιείς. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία επίσης έχουν λάβει μέτρα. Σε εμάς δίνουν 12 με 16 λεπτά. Ανεπίτρεπτο», κατέληξε.Στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης, δεκάδες καΐκια είχαν βγει την Τετάρτη στον Θερμαϊκό, με τους αλιείς να διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση εκπροσώπων των αλιέων της Θεσσαλονίκης στο OrangePress: «Εάν το υπουργείο δεν πει ότι θα δώσει 50-55 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, ως λύση, εμείς δεν θα βγούμε στη δουλειά. Αν γυρίσουμε επτά μήνες πίσω, το δικό μου το σκάφος έπαιρνε 600 ευρώ πετρέλαιο και τώρα γεμίζει με 1.450 ευρώ. Όποιος νομίζει ότι λέμε ψέματα, ας έρθει μια μέρα μαζί μας, ας έρθει να δει πώς και πού βάζουμε το πετρέλαιο. Αυτές είναι οι τιμές. Με 1,45 ευρώ βάζουμε το μαύρο ναυτιλίας. Ας έρθουν να πάρουν το σκάφος μου να πάνε να βγάλουν μεροκάματο. Εμείς χρεοκοπήσαμε. Αν δεν το καταλάβουν οι κυβερνώντες, χρεοκοπήσανε οι ψαράδες».





Η κινητοποίηση εντάσσεται στην πανελλαδική στάση εργασίας των αλιέων, στην οποία συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες, από την παράκτια αλιεία έως τα γρι-γρι και τις μηχανότρατες.