Αρχίζουν οι βροχές; Τότε καταλαβαίνεις γιατί χρειάζεσαι στεγνωτήριο.

Υπάρχει κάτι σχεδόν… εκνευριστικό στις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Μέχρι χθες άπλωνες τα ρούχα στο μπαλκόνι και λίγες ώρες αργότερα ήταν έτοιμα για δίπλωμα. Και ξαφνικά, ο ουρανός συννεφιάζει, η υγρασία ανεβαίνει και η απλή ερώτηση «πού θα στεγνώσουν τώρα όλα αυτά;» αρχίζει να σε απασχολεί περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες. Τα ρούχα μεταφέρονται από το μπαλκόνι στο σαλόνι, οι απλώστρες ανοίγουν μέσα στο σπίτι και η καθημερινότητα αποκτά ένα μικρό, αλλά πολύ επίμονο, εμπόδιο.