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Αρχίζουν οι βροχές; Τότε καταλαβαίνεις γιατί χρειάζεσαι στεγνωτήριο.
Αρχίζουν οι βροχές; Τότε καταλαβαίνεις γιατί χρειάζεσαι στεγνωτήριο.
Υπάρχει κάτι σχεδόν… εκνευριστικό στις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Μέχρι χθες άπλωνες τα ρούχα στο μπαλκόνι και λίγες ώρες αργότερα ήταν έτοιμα για δίπλωμα. Και ξαφνικά, ο ουρανός συννεφιάζει, η υγρασία ανεβαίνει και η απλή ερώτηση «πού θα στεγνώσουν τώρα όλα αυτά;» αρχίζει να σε απασχολεί περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες. Τα ρούχα μεταφέρονται από το μπαλκόνι στο σαλόνι, οι απλώστρες ανοίγουν μέσα στο σπίτι και η καθημερινότητα αποκτά ένα μικρό, αλλά πολύ επίμονο, εμπόδιο.
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Κάπου εδώ μπαίνει στη ζωή μας το στεγνωτήριο. Όχι ως μία ακόμη συσκευή που απλώς πιάνει χώρο στο σπίτι, αλλά ως ένας πραγματικός σύμμαχος για τις ημέρες που ο καιρός αποφασίζει να κάνει τα δικά του. Και αν μέχρι σήμερα το είχες στο μυαλό σου ως «πολυτέλεια», ίσως ήρθε η στιγμή να το δεις διαφορετικά. Γιατί όταν βρέχει για μέρες, όταν η υγρασία δεν αφήνει τίποτα να στεγνώσει ή όταν το καλάθι με τα άπλυτα μοιάζει να μη μειώνεται ποτέ, ένα πλυντήριο στεγνωτήριο μπορεί να αλλάξει αισθητά τον τρόπο που οργανώνεις την καθημερινότητά σου.
Αντίο στην απλώστρα του σαλονιού
Ας ξεκινήσουμε από το προφανές. Η βροχή σημαίνει ότι η απλώστρα μετακομίζει μέσα στο σπίτι. Και μαζί της έρχονται η υγρασία, τα ρούχα που χρειάζονται ημέρες για να στεγνώσουν και εκείνη η μόνιμη αίσθηση ότι το σπίτι έχει μετατραπεί σε… αυτοσχέδιο καθαριστήριο.
Με ένα σύγχρονο στεγνωτήριο, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά. Βάζεις τα φρεσκοπλυμένα ρούχα στον κάδο, επιλέγεις το κατάλληλο πρόγραμμα και αφήνεις τη συσκευή να αναλάβει τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις τον ήλιο ούτε να ελέγχεις κάθε λίγο αν τα ρούχα στέγνωσαν. Και κυρίως, απελευθερώνεις ξανά τους χώρους του σπιτιού σου.
Το φθινόπωρο έχει… πρόγραμμα
Οι βροχερές ημέρες δεν είναι η μοναδική περίπτωση όπου ένα στεγνωτήριο αποδεικνύεται χρήσιμο. Σκέψου μια οικογένεια με παιδιά, όπου το πλυντήριο λειτουργεί σχεδόν καθημερινά. Ή εκείνο το βράδυ που θυμάσαι ότι το αγαπημένο σου μπλουζάκι είναι ακόμη βρεγμένο και το χρειάζεσαι το επόμενο πρωί.
Η δυνατότητα να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα γρήγορα σου δίνει κάτι πολύτιμο: ευελιξία. Δεν χρειάζεται πλέον να προσαρμόζεις τις δουλειές του σπιτιού στον καιρό. Μπορείς να βάλεις πλυντήριο όποτε σε εξυπηρετεί και να έχεις στεγνά ρούχα μέσα σε λίγες ώρες, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει έξω από το παράθυρο.
Και τα ρούχα; Τα φροντίζει καλύτερα
Ένα σύγχρονο στεγνωτήριο δεν έχει σχεδιαστεί απλώς για να κάνει τα ρούχα στεγνά. Τα προηγμένα προγράμματα προσαρμόζονται σε διαφορετικά υφάσματα και ανάγκες, ώστε τα ρούχα να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη φροντίδα.
Από ευαίσθητα υφάσματα μέχρι πετσέτες και καθημερινά ρούχα, μπορείς να επιλέξεις το πρόγραμμα που ταιριάζει σε κάθε φορτίο. Αρκετά μοντέλα διαθέτουν επίσης αισθητήρες που ανιχνεύουν το επίπεδο υγρασίας και προσαρμόζουν ανάλογα τον χρόνο στεγνώματος. Έτσι, η συσκευή δεν λειτουργεί περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Όταν το πλυντήριο συναντά το στεγνωτήριο
Αν ο χώρος στο σπίτι είναι περιορισμένος, υπάρχει και μια ιδιαίτερα πρακτική λύση: το πλυντήριο-στεγνωτήριο. Μία συσκευή αναλαμβάνει και τα δύο στάδια, από το πλύσιμο μέχρι το στέγνωμα, χωρίς να χρειάζεσαι δύο ξεχωριστές συσκευές.
Είναι μια επιλογή που ταιριάζει ιδανικά σε μικρότερα σπίτια, διαμερίσματα ή σε όσους θέλουν να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο εκατοστό. Βάζεις τα ρούχα στον κάδο και, ανάλογα με το πρόγραμμα, μπορείς να ολοκληρώσεις ολόκληρη τη διαδικασία χωρίς να χρειαστεί να τα μεταφέρεις από τη μία συσκευή στην άλλη.
Με άλλα λόγια, λιγότερα βήματα, λιγότερη ενασχόληση και περισσότερος ελεύθερος χρόνος.
Το μόνο που μένει τώρα είναι να βρεις τη συσκευή που ταιριάζει περισσότερο στον δικό σου ρυθμό. Από κομψά και αθόρυβα στεγνωτήρια μέχρι πολυλειτουργικά πλυντήρια-στεγνωτήρια που αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, οι επιλογές είναι περισσότερες από ποτέ. Και μερικά μοντέλα ξεχωρίζουν ήδη για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν πρακτικότητα, τεχνολογία και ευκολία στην καθημερινότητα.
Whirlpool WP C8 WBS EE Στεγνωτήριο 8,00 kg
Με το Whirlpool WP C8 WBS EE, το στέγνωμα των ρούχων γίνεται πιο εύκολο και πιο αποδοτικό. Η τεχνολογία 6ης αίσθησης προσαρμόζει τη λειτουργία της συσκευής στις ανάγκες κάθε φορτίου, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η αντλία θερμότητας προσφέρει αποτελεσματικό στέγνωμα με μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Ο ευρύχωρος κάδος των 8 κιλών είναι ιδανικός για τις ανάγκες της καθημερινότητας, επιτρέποντας να στεγνώσεις μεγάλη ποσότητα ρούχων σε έναν μόνο κύκλο. Και επειδή κάθε ύφασμα έχει τις δικές του απαιτήσεις, τα 15 διαφορετικά προγράμματα σου δίνουν την ευελιξία να επιλέγεις την κατάλληλη φροντίδα, είτε πρόκειται για καθημερινά ρούχα είτε για πιο ευαίσθητα υφάσματα. Τέλος, με το Easy Cleaning Filter, η απομάκρυνση των χνουδιών και ο καθαρισμός του φίλτρου γίνονται γρήγορα και χωρίς κόπο, ώστε η συσκευή να παραμένει έτοιμη για την επόμενη χρήση.
Miele TEH795WP EU1 LW Στεγνωτήριο 9,00 kg
Το Miele TEH795WP EU1 LW συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με την πρακτικότητα, προσφέροντας αποτελεσματικό στέγνωμα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η αντλία θερμότητας συμβάλλει στην αποδοτική λειτουργία της συσκευής, ενώ ο ευρύχωρος κάδος των 9 κιλών σου επιτρέπει να διαχειρίζεσαι άνετα ακόμη και μεγάλες ποσότητες ρούχων. Και όλα αυτά με ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θορύβου, ώστε η λειτουργία του να περνά σχεδόν απαρατήρητη. Η φροντίδα των ρούχων γίνεται ακόμη πιο εύκολη χάρη στο DryCare 40, που σου επιτρέπει να μεταφέρεις συγκεκριμένα ρούχα απευθείας από το πλυντήριο στο στεγνωτήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία PerfectDry, η συσκευή ανιχνεύει την υπολειπόμενη υγρασία και προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, για ομοιόμορφο και αποτελεσματικό στέγνωμα. Και επειδή η σύγχρονη καθημερινότητα θέλει… και λίγη τεχνολογία, το Miele@home σου δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις έξυπνες λειτουργίες και να διαχειρίζεσαι τη συσκευή από απόσταση. Για μια πιο απολαυστική εμπειρία, το FragranceDos προσθέτει στα ρούχα το αγαπημένο σου άρωμα κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Τέλος, για όσους θέλουν κάτι περισσότερο από απλώς στεγνά ρούχα, το επίπεδο στεγνώματος HygieneDry προσφέρει ενισχυμένη υγιεινή φροντίδα, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση έως και 99,99% των βακτηρίων και 99,9% των ιών, χάρη στη διατήρηση της θερμοκρασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Electrolux EW9WN161BCE Πλυντήριο-Στεγνωτήριο 10,00 kg / 6 kg
Μία συσκευή, πολλές δυνατότητες και… πολύ λιγότερη ταλαιπωρία. Το Electrolux EW9WN161BCE συνδυάζει πλυντήριο και στεγνωτήριο, προσφέροντας παράλληλα επιλογές φροντίδας με ατμό, ώστε να μπορείς να αντιμετωπίζεις την καθημερινή μπουγάδα πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Ακόμη και τα μάλλινα μπορούν να πλυθούν και να στεγνώσουν με ασφάλεια, διατηρώντας το σχήμα και την ποιότητά τους. Όταν τα ρούχα χρειάζονται απλώς ένα γρήγορο φρεσκάρισμα, η λειτουργία Ατμός FreshScent, αξιοποιεί τον ατμό για να ανανεώσει τα υφάσματα χωρίς να χρειάζεται πλήρης κύκλος πλύσης. Αν, πάλι, θέλεις καθαρά και στεγνά ρούχα χωρίς να περιμένεις, το πρόγραμμα One GO 3h/3kg ολοκληρώνει πλύσιμο και στέγνωμα σε μόλις 3 ώρες, για να έχεις την αγαπημένη σου μπουγάδα έτοιμη όταν τη χρειάζεσαι. Η τεχνολογία αντλίας θερμότητας συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά το στέγνωμα, ενώ το SensiCare+ προσαρμόζει αυτόματα τη διάρκεια και τις παραμέτρους του κύκλου ανάλογα με το βάρος του φορτίου. Έτσι, αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση χρόνου, νερού και ενέργειας όταν το φορτίο είναι μικρότερο. Και επειδή η ευκολία δεν σταματά στο τέλος του προγράμματος, η λειτουργία Σύμβουλος Φροντίδας, σου προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την κατάλληλη φροντίδα διαφορετικών υφασμάτων και να βρίσκεις πιο εύκολα τον σωστό τρόπο πλύσης και στεγνώματος.
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