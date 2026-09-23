Στέλνονται SMS με φύλλα πορείας σε χιλιάδες Έλληνες - Τι σημαίνουν και ποιοι μπορεί να κληθούν έως την ηλικία των 60
ΕΛΛΑΔΑ

Στέλνονται SMS με φύλλα πορείας σε χιλιάδες Έλληνες - Τι σημαίνουν και ποιοι μπορεί να κληθούν έως την ηλικία των 60

Χιλιάδες Ελληνες είδαν ξαφνικά στα κινητά τους μήνυμα από το GOVGR που παρέπεμπε σε έγγραφο της «Επιστρατεύουσας Αρχής».

Στέλνονται SMS με φύλλα πορείας σε χιλιάδες Έλληνες - Τι σημαίνουν και ποιοι μπορεί να κληθούν έως την ηλικία των 60
UPD:

Ένα SMS ήταν αρκετό για να προκαλέσει αναστάτωση σε χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά. Τις τελευταίες ημέρες αντρες σε ολόκληρη τη χώρα άρχισαν να λαμβάνουν στα κινητά τους ειδοποιήσεις από το GOVGR που τους ενημέρωναν ότι υπάρχει διαθέσιμο έγγραφο από την Επιστρατεύουσα Αρχή.

Για πολλούς από τους παραλήπτες είχαν περάσει ακόμη και δεκαετίες από την ημέρα που παρέδωσαν τον στρατιωτικό τους εξοπλισμό και επέστρεψαν στην πολιτική ζωή. Η εμφάνιση λοιπόν των λέξεων «Επιστρατεύουσα Αρχή», «Στρατιωτικός Αριθμός» και «Φύλλο Πορείας» προκάλεσε εύλογα ερωτήματα.

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