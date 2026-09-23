Τοποθετούν έξυπνες πινακίδες με ραντάρ έξω από σχολεία
ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετούν έξυπνες πινακίδες με ραντάρ έξω από σχολεία

Ηλεκτρονικές πινακίδες που θα ανιχνεύουν την ταχύτητα των οχημάτων και θα προειδοποιούν τους οδηγούς να επιβραδύνουν τοποθετούνται σε σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης.

Τοποθετούν έξυπνες πινακίδες με ραντάρ έξω από σχολεία

Σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινά η εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων με ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχουν σχολεία.




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