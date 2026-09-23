Τοποθετούν έξυπνες πινακίδες με ραντάρ έξω από σχολεία

Πώς η Χατζηγεωργίου Α.Ε. επαναπροσδιορίζει την αγορά: Η άνοδος των πωλήσεων και οι στόχοι για το 2027
Για το 2027 η εταιρεία επιδιώκει μια υγιή, ρεαλιστική και κερδοφόρα πορεία, η οποία θα ενισχύσει το μερίδιό της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται
Ηλεκτρονικές πινακίδες που θα ανιχνεύουν την ταχύτητα των οχημάτων και θα προειδοποιούν τους οδηγούς να επιβραδύνουν τοποθετούνται σε σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης.
Σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινά η εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων με ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχουν σχολεία.