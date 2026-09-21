Φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Οδός Τροχαίο ατύχημα Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Εξαιτίας ατυχήματος που σημειώθηκε με φορτηγό, έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ.

@tolisk.official

Απίστευτη ταλαιπωρία #tolisk #διασώστης #foryoupagе #fyou

♬ πρωτότυπος ήχος - ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ

Το συμβάν σημειώθηκε εντός σήραγγας στη χιλιομετρική θέση 15,5. 

Εικόνα της κίνησης

Φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου

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Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

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