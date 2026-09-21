Φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου

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Εξαιτίας ατυχήματος που σημειώθηκε με φορτηγό, έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ.Το συμβάν σημειώθηκε εντός σήραγγας στη χιλιομετρική θέση 15,5.Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.