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Φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου
Φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Εξαιτίας ατυχήματος που σημειώθηκε με φορτηγό, έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ.
Το συμβάν σημειώθηκε εντός σήραγγας στη χιλιομετρική θέση 15,5.
Εικόνα της κίνησης
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης σε τούνελ.
@tolisk.official
Απίστευτη ταλαιπωρία #tolisk #διασώστης #foryoupagе #fyou♬ πρωτότυπος ήχος - ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ
Το συμβάν σημειώθηκε εντός σήραγγας στη χιλιομετρική θέση 15,5.
Εικόνα της κίνησης
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
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