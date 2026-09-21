Η μεγαλύτερη υπερυψωμένη λεωφόρος της Ελλάδας σε φάση ολοκλήρωσης

Ο Flyover της Θεσσαλονίκης έχει φτάσει στο 62%, ο επίσημος στόχος παραμένει η παράδοση τον Μάιο του 2027 και ήδη σχεδιάζεται η επόμενη κίνηση που θα δημιουργήσει νέα σύνδεση προς τη Χαλκιδική.

Αν κάποιος είχε περάσει από την Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης πριν από έναν χρόνο και επιστρέψει σήμερα, δύσκολα θα αναγνώριζε αρκετά σημεία της διαδρομής.

Τεράστια βάθρα, μεταλλικοί φορείς, νέες γέφυρες και τμήματα οδοστρώματος που «αιωρούνται» πάνω από τον σημερινό δρόμο συνθέτουν πλέον την εικόνα του Flyover, ενός από τα μεγαλύτερα και τεχνικά πιο σύνθετα οδικά έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατασκευή στην Ελλάδα...







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