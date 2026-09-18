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Πυροβόλησαν με αεροβόλο σε τζάμι σχολείου στα Χανιά εν ώρα μαθήματος
Πυροβόλησαν με αεροβόλο σε τζάμι σχολείου στα Χανιά εν ώρα μαθήματος
Την ώρα εκείνη οι μαθητές βρίσκονταν κανονικά μέσα στην τάξη και παρακολουθούσαν το μάθημα
Ανησυχία προκαλεί περιστατικό που συνέβη το πρωί της Τετάρτης σε δημοτικό σχολείο του δήμου Χανίων, την ώρα που δεκάδες παιδιά βρίσκονταν μέσα στο σχολικό κτίριο.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ενώ οι μαθητές της Β’ τάξης βρίσκονταν στην αίθουσά τους, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να σπάσει το τζάμι της αίθουσας.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, καθώς την ώρα εκείνη οι μαθητές βρίσκονταν κανονικά μέσα στην τάξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ενώ οι μαθητές της Β’ τάξης βρίσκονταν στην αίθουσά τους, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να σπάσει το τζάμι της αίθουσας.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, καθώς την ώρα εκείνη οι μαθητές βρίσκονταν κανονικά μέσα στην τάξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.
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