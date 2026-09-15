Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένο ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισού, τροχαίο και στον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένο ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισού, τροχαίο και στον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
Σοβαρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος
Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων το πρωί της Τρίτης (15/9) στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου ΙΧ.
Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Το πρόβλημα οφείλεται σε σύγκρουση μεταξύ ενός επιβατικού αυτοκινήτου (Ι.Χ.Ε.) και ενός φορτηγού (Ι.Χ.Φ.), η οποία σημειώθηκε στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Σχιστού - Σκαραμαγκά. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.
Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Το πρόβλημα οφείλεται σε σύγκρουση μεταξύ ενός επιβατικού αυτοκινήτου (Ι.Χ.Ε.) και ενός φορτηγού (Ι.Χ.Φ.), η οποία σημειώθηκε στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Σχιστού - Σκαραμαγκά. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
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