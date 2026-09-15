Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένο ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισού, τροχαίο και στον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένο ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισού, τροχαίο και στον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Σοβαρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένο ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισού, τροχαίο και στον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων το πρωί της Τρίτης (15/9) στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου ΙΧ.

Καθυστερήσεις  καταγράφονται αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Το πρόβλημα οφείλεται σε σύγκρουση μεταξύ ενός επιβατικού αυτοκινήτου (Ι.Χ.Ε.) και ενός φορτηγού (Ι.Χ.Φ.), η οποία σημειώθηκε στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Σχιστού - Σκαραμαγκά. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.


Δείτε live την πορεία της κίνησης

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης