Δύο προγράμματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη για οργισμένους εφήβους – Η επικίνδυνη σιωπή που γιγαντώνει το πρόβλημα
ΕΛΛΑΔΑ
Θυμός Έφηβοι Ψυχική Υγεία

Δύο προγράμματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη για οργισμένους εφήβους – Η επικίνδυνη σιωπή που γιγαντώνει το πρόβλημα

Δύο προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε 4 δήμους της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη φαίνεται να βοηθούν τους εφήβους να μειώσουν προβλήματα διαγωγής, να διαχειρίζονται καλύτερα τον θυμό και να αποφεύγουν τη βία και τις συγκρούσεις

Δύο προγράμματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη για οργισμένους εφήβους – Η επικίνδυνη σιωπή που γιγαντώνει το πρόβλημα
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μείωση των προβλημάτων διαγωγής, καλύτερη διαχείριση του θυμού, απομάκρυνση από επιβαρυντικές παρέες και, σε αρκετές περιπτώσεις, επανασύνδεση με το σχολείο καταγράφονται στους εφήβους που συμμετείχαν σε δύο προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης για τη βία και την παραβατικότητα ανηλίκων σε τέσσερις δήμους της Αττικής (Αμαρουσίου, Αχαρνών, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης) και στη Θεσσαλονίκη.

Τα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων που διενεργήθηκαν από την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αξιολόγησης Κοινωνικού Αντίκτυπου του Εργαστηρίου «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση» του Παντείου Πανεπιστημίου και αφορούν τα προγράμματα «It’s Up To You(th)» και «Connect Thessaloniki». Η αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου 2025 – Ιουνίου 2026.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
6 ΣΧΟΛΙΑ

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