Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Φωτιά σε όχημα στην Αττική Οδό, στο ύψος των Γλυκών Νερών, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Φωτιά σε όχημα στην Αττική Οδό, στο ύψος των Γλυκών Νερών, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Λόγω του συμβάντος η δεξιά λωρίδα είναι προς το παρόν κλειστή
Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται στην Αττική Οδό λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα στην Περιφερειακή Υμηττού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο ρεύμα προς Κατεχάκη, στο ύψος Γλυκών Νερών.
Λόγω του συμβάντος, η δεξιά λωρίδα είναι προς το παρόν κλειστή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο ρεύμα προς Κατεχάκη, στο ύψος Γλυκών Νερών.
Λόγω του συμβάντος, η δεξιά λωρίδα είναι προς το παρόν κλειστή.
Πυρκαγιά σε όχημα στην Περ. Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη ύψος Γλυκών Νερών, Δεξιά λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 14, 2026
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