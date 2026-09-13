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Συνελήφθη 43χρονος με 3.994 λαθραία καπνικά και 7.090 ευρώ στη Νίκαια
Συνελήφθη 43χρονος με 3.994 λαθραία καπνικά και 7.090 ευρώ στη Νίκαια
Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια περιπολίας
Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή της Νίκαιας.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 43χρονο κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή και τον κάλεσαν για έλεγχο.
Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.994 λαθραία καπνικά προϊόντα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 7.090 ευρώ.
Στη συνέχεια, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο ανέλαβε την προανάκριση για την υπόθεση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 43χρονο κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή και τον κάλεσαν για έλεγχο.
Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.994 λαθραία καπνικά προϊόντα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 7.090 ευρώ.
Στη συνέχεια, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο ανέλαβε την προανάκριση για την υπόθεση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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