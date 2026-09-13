Βρέθηκε βαρύς οπλισμός που προοριζόταν για τουρκική εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, δύο συλλήψεις

Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και 33 φυσίγγια





Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας, οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.







Η έρευνα των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διακρίβωση επικείμενης διακίνησης βαρέως







Στην οργανωμένη επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.



Ο 30χρονος και ο 36χρονος εντοπίστηκαν τη στιγμή που εξέρχονταν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα.



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Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 30χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει. Ακινητοποιήθηκε, ωστόσο, σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη.







Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να είχαν στην κατοχή τους βαρέως τύπου οπλισμό με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας, οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, καθώς και ενός ακόμη 49χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και απείθεια, σε συνδυασμό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.Η έρευνα των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διακρίβωση επικείμενης διακίνησης βαρέως οπλισμού στη Θεσσαλονίκη και της παράδοσής του σε μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης.Στην οργανωμένη επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.Ο 30χρονος και ο 36χρονος εντοπίστηκαν τη στιγμή που εξέρχονταν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσα σε αυτές βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 30χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει. Ακινητοποιήθηκε, ωστόσο, σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον αποθηκευτικό χώρο, σε οικίες και οχήματα, καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν:



ένα μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, χωρίς κοντάκι,

ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi,

δύο γεμιστήρες, ένας για το Uzi και ένας για το πολεμικό τυφέκιο,

μία διόπτρα,

ένα κοντάκι πολεμικού τυφεκίου,

μία μαύρη σακούλα με 33 φυσίγγια,

τέσσερις συσκευές κινητών τηλεφώνων,

30 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

δύο ζεύγη κρατικών πινακίδων επιβατηγών αυτοκινήτων,

δύο πομποδέκτες UHF,

ένα διαβατήριο ελληνικών αρχών.



Παράλληλα, συνελήφθη και ο 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος αναζητείται προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης άνω των 10 ετών για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση, με χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων ως εργαλείο διάπραξης της απάτης.



Η Αστυνομία επισημαίνει ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.