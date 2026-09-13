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Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός με πιστόλι στο χέρι, κάτω από αυτοκίνητο στη Λυκόβρυση
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός με πιστόλι στο χέρι, κάτω από αυτοκίνητο στη Λυκόβρυση
Ο άνδρας, ηλικίας 61 ετών, βρέθηκε αιμόφυρτος κοντά στη γέφυρα - Στο σημείο εντοπίστηκε και ένας κάλυκας
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Λυκόβρυση, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50-55 ετών, εντοπίστηκε αιμόφυρτος κάτω από αυτοκίνητο, κοντά στη γέφυρα της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε γύρω στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής, πεσμένος στο έδαφος, ενώ έφερε τραύμα και είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.
Στο χέρι του σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κρατούσε ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε και ένας κάλυκας.
Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επισήμως ότι πρόκειται για αυτοκτονία.
Λόγω του περιστατικού αστυνομικές δυνάμεις είχαν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα Λυκόβρυσης και στα δύο ρεύματα, αλλά πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε γύρω στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής, πεσμένος στο έδαφος, ενώ έφερε τραύμα και είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.
Στο χέρι του σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κρατούσε ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε και ένας κάλυκας.
Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επισήμως ότι πρόκειται για αυτοκτονία.
Λόγω του περιστατικού αστυνομικές δυνάμεις είχαν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα Λυκόβρυσης και στα δύο ρεύματα, αλλά πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
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