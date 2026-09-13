Πώς ξεμπλοκάρει η πώληση των κατασχεμένων
Πώς ξεμπλοκάρει η πώληση των κατασχεμένων
Πόσο ευνοϊκή είναι η διαδικασία για τον ιδιοκτήτη και πόσα παίρνει η Εφορία
Ακίνητο που έχει κατασχεθεί από την Εφορία μπορεί πλέον να πωληθεί ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης του δεν έχει εξοφλήσει το χρέος για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση. Η λύση δίνεται με την παρακράτηση μέρους του τιμήματος από τον συμβολαιογράφο και την απευθείας απόδοσή του στην ΑΑΔΕ, με το ποσό που θα καταλήξει στο Δημόσιο να ξεκινά από το 25% του τρέχοντος υπολοίπου της συγκεκριμένης οφειλής και να μπορεί να φτάσει έως το 100%.
Στην πράξη, το ακίνητο «ξεκλειδώνει» για να γίνει η μεταβίβαση και το χρέος μειώνεται με τα χρήματα της πώλησης. Το πόσο ευνοϊκή θα είναι η διαδικασία για τον ιδιοκτήτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φορολογική συμπεριφορά του. Οσο πιο συνεπής είναι τόσο μικρότερη μπορεί να είναι η παρακράτηση. Αντίθετα, στη χαμηλότερη βαθμολογία η Εφορία μπορεί να πάρει ολόκληρο το ποσό που προβλέπεται από τη συναλλαγή. Η δυνατότητα αφορά ακίνητα στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση για οφειλές προς την ΑΑΔΕ. Δεν λύνει αυτομάτως προβλήματα από κατασχέσεις ή άλλα βάρη που έχουν επιβάλει τράπεζες, servicers, ιδιώτες ή άλλοι πιστωτές.
Επομένως, πριν ξεκινήσει η διαδικασία πρέπει να είναι σαφές ποιος έχει επιβάλει την κατάσχεση και τι άλλα βάρη υπάρχουν πάνω στο ακίνητο.
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Στην πράξη, το ακίνητο «ξεκλειδώνει» για να γίνει η μεταβίβαση και το χρέος μειώνεται με τα χρήματα της πώλησης. Το πόσο ευνοϊκή θα είναι η διαδικασία για τον ιδιοκτήτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φορολογική συμπεριφορά του. Οσο πιο συνεπής είναι τόσο μικρότερη μπορεί να είναι η παρακράτηση. Αντίθετα, στη χαμηλότερη βαθμολογία η Εφορία μπορεί να πάρει ολόκληρο το ποσό που προβλέπεται από τη συναλλαγή. Η δυνατότητα αφορά ακίνητα στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση για οφειλές προς την ΑΑΔΕ. Δεν λύνει αυτομάτως προβλήματα από κατασχέσεις ή άλλα βάρη που έχουν επιβάλει τράπεζες, servicers, ιδιώτες ή άλλοι πιστωτές.
Επομένως, πριν ξεκινήσει η διαδικασία πρέπει να είναι σαφές ποιος έχει επιβάλει την κατάσχεση και τι άλλα βάρη υπάρχουν πάνω στο ακίνητο.
Τα «κλειδιά» της πώλησηςΤο πρώτο που πρέπει να ελεγχθεί είναι αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας. Μεταξύ άλλων, τυχόν άλλες οφειλές του πωλητή θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία – για παράδειγμα, να βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση όπου απαιτείται. Η άρση της κατάσχεσης δεν λειτουργεί δηλαδή ως γενική «αμνηστία» για όλες τις εκκρεμότητες του φορολογουμένου. Το δεύτερο κρίσιμο σημείο είναι η αξία στην οποία θα γίνει η πώληση. Το τίμημα δεν μπορεί να προσδιοριστεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε ύψος προκειμένου απλώς να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία που είχε προσδιοριστεί κατά τον χρόνο της κατάσχεσης. Αν αυτή είναι χαμηλότερη από την αντικειμενική αξία, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική. Ετσι, αποκλείεται στην πράξη η χρήση ενός τεχνητά χαμηλού τιμήματος για να περιοριστεί το ποσό που θα πάρει η Εφορία.
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