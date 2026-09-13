Προσοχή σε αυτά τα αυτοκίνητα: 58.083 ήρθαν από το εξωτερικό

Η στροφή των Ελλήνων στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ειδικά σε εκείνα που εισάγονται από το εξωτερικό συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Και τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν πόσο μεγάλη έχει γίνει πλέον αυτή η αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιοποιήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 58.083 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 56.248 το ίδιο διάστημα του 2025, δηλαδή αύξηση 3,3%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα του Αυγούστου. Στη χώρα μας ταξινομήθηκαν 5.391 μεταχειρισμένα επιβατικά από το εξωτερικό και 5.159 καινούργια. Με άλλα λόγια, μέσα στον συγκεκριμένο μήνα μπήκαν στην ελληνική αγορά περισσότερα εισαγόμενα μεταχειρισμένα από ό,τι καινούργια ΙΧ.

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