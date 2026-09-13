Προσοχή σε αυτά τα αυτοκίνητα: 58.083 ήρθαν από το εξωτερικό
ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή σε αυτά τα αυτοκίνητα: 58.083 ήρθαν από το εξωτερικό

Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα και τον Αύγουστο ξεπέρασαν ακόμη και τα καινούργια επιβατικά. Το χαμηλό κοντέρ, όμως, δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη ενός «καλού» αυτοκινήτου και πλέον οι έλεγχοι πριν από την αγορά είναι πιο σημαντικοί από ποτέ.

Προσοχή σε αυτά τα αυτοκίνητα: 58.083 ήρθαν από το εξωτερικό
UPD:

Η στροφή των Ελλήνων στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ειδικά σε εκείνα που εισάγονται από το εξωτερικό συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Και τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν πόσο μεγάλη έχει γίνει πλέον αυτή η αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιοποιήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 58.083 εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 56.248 το ίδιο διάστημα του 2025, δηλαδή αύξηση 3,3%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα του Αυγούστου. Στη χώρα μας ταξινομήθηκαν 5.391 μεταχειρισμένα επιβατικά από το εξωτερικό και 5.159 καινούργια. Με άλλα λόγια, μέσα στον συγκεκριμένο μήνα μπήκαν στην ελληνική αγορά περισσότερα εισαγόμενα μεταχειρισμένα από ό,τι καινούργια ΙΧ.

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