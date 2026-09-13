Τέλος τα τουρκικά drones από τον ουρανό της Ελλάδας - Τι ισχύει από 16 Σεπτεμβρίου

Ένα εκτεταμένο πλέγμα περιορισμών στις πτήσεις drones ενεργοποιεί η Ελλάδα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, με επίκεντρο την Κάρπαθο, την Κάσο και γειτονικές νησίδες.Οι νέες ρυθμίσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία τόσο λόγω της γεωγραφικής θέσης των περιοχών όσο και επειδή τίθενται σε εφαρμογή σε μία περίοδο αυξημένης δραστηριότητας τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Αιγαίο και νέας κινητικότητας γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.