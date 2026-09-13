Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τέλος τα τουρκικά drones από τον ουρανό της Ελλάδας - Τι ισχύει από 16 Σεπτεμβρίου
Τέλος τα τουρκικά drones από τον ουρανό της Ελλάδας - Τι ισχύει από 16 Σεπτεμβρίου
Έξι ελληνικές NOTAM δημιουργούν προσωρινές ζώνες απαγόρευσης πτήσεων UAV. Τι πρέπει να γνωρίζουν και οι ιδιώτες και επαγγελματίες χειριστές drones.
UPD:
Ένα εκτεταμένο πλέγμα περιορισμών στις πτήσεις drones ενεργοποιεί η Ελλάδα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, με επίκεντρο την Κάρπαθο, την Κάσο και γειτονικές νησίδες.
Οι νέες ρυθμίσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία τόσο λόγω της γεωγραφικής θέσης των περιοχών όσο και επειδή τίθενται σε εφαρμογή σε μία περίοδο αυξημένης δραστηριότητας τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Αιγαίο και νέας κινητικότητας γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
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Οι νέες ρυθμίσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία τόσο λόγω της γεωγραφικής θέσης των περιοχών όσο και επειδή τίθενται σε εφαρμογή σε μία περίοδο αυξημένης δραστηριότητας τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Αιγαίο και νέας κινητικότητας γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
UPD:
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