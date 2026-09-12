Ένστολοι: Ποιοι κερδίζουν από το νέο μισθολόγιο και πόσο αυξάνονται οι αποδοχές

Το νέο μισθολόγιο ενστόλων αυξάνει σταδιακά και τις συντάξεις, καθώς οι υψηλότερες αποδοχές ενσωματώνονται στον συντάξιμο μισθό - Οι διαφορές φτάνουν έως 150 ευρώ τον μήνα, ενώ ενισχύονται και τα μερίσματα των Ταμείων