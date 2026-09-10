Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 44 μετανάστες από σκάφος της Frontex στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Μετανάστες Κρήτη

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 44 μετανάστες από σκάφος της Frontex στην Κρήτη

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ η επιχείρηση διάσωσης

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 44 μετανάστες από σκάφος της Frontex στην Κρήτη
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 44 μεταναστών επιβαινόντων σε λέμβο προχώρησε σκάφος της δύναμης Frontex, στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι βόρειοι, έντασης 3 μποφόρ.
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