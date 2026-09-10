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Σύλληψη 25χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Λασίθι
Σύλληψη 25χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Λασίθι
Επιπλέον συνελήφθη και ένας 55χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων
Στη σύλληψη ενός 25χρονου για ναρκωτικά, προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, ενώ επιπλέον συνελήφθη και ένας 55χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο έρευνας σε οικία και ποιμνιοστάσιο του 25χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 16 γραμμάρια κοκαΐνη, χρηματικό ποσό των 1.005 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, ζυγαριά ακριβείας και μεταξύ άλλων κυνηγετική καραμπίνα ιδιοκτησίας του 55χρονου, για την οποία δεν κατείχε την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας Αρχής.
Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 25χρονου. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο έρευνας σε οικία και ποιμνιοστάσιο του 25χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 16 γραμμάρια κοκαΐνη, χρηματικό ποσό των 1.005 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, ζυγαριά ακριβείας και μεταξύ άλλων κυνηγετική καραμπίνα ιδιοκτησίας του 55χρονου, για την οποία δεν κατείχε την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας Αρχής.
Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 25χρονου. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.
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