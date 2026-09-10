Εντυπωσιακές εικόνες από την «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, ταχύπλοα και MH-60R σε δράση
ΕΛΛΑΔΑ
Πολεμικό Ναυτικό Άσκηση Ένοπλες Δυνάμεις

Εντυπωσιακές εικόνες από την «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, ταχύπλοα και MH-60R σε δράση

Συμμετείχαν μονάδες της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών και ελικόπτερο MH-60R της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού

Εντυπωσιακές εικόνες από την «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, ταχύπλοα και MH-60R σε δράση
5 ΣΧΟΛΙΑ
Άσκηση με την ονομασία «ΟΡΜΗ 2/26» πραγματοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό την Τρίτη 8 και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου και του Μυρτώου Πελάγους.

Στην άσκηση συμμετείχαν μονάδες της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), καθώς και ένα ελικόπτερο MH-60R της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ).

Η «ΟΡΜΗ 2/26» εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με αντικείμενο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης και την περαιτέρω ενίσχυση της ετοιμότητας των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται από το Πολεμικό Ναυτικό, η εκπαίδευση είχε ως στόχο τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των μονάδων που έλαβαν μέρος στην άσκηση.


Δείτε φωτογραφίες από την άσκηση

Εντυπωσιακές εικόνες από την «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, ταχύπλοα και MH-60R σε δράση
Εντυπωσιακές εικόνες από την «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, ταχύπλοα και MH-60R σε δράση
Εντυπωσιακές εικόνες από την «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, ταχύπλοα και MH-60R σε δράση
Εντυπωσιακές εικόνες από την «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, ταχύπλοα και MH-60R σε δράση
Εντυπωσιακές εικόνες από την «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, ταχύπλοα και MH-60R σε δράση
Εντυπωσιακές εικόνες από την «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, ταχύπλοα και MH-60R σε δράση
Εντυπωσιακές εικόνες από την «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, ταχύπλοα και MH-60R σε δράση
5 ΣΧΟΛΙΑ

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