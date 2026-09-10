Εντοπίστηκαν 46 κιλά κάνναβης σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στα Γρεβενά, μία σύλληψη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Διακίνηση ναρκωτικών Γρεβενά Σύλληψη

Εντοπίστηκαν 46 κιλά κάνναβης σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στα Γρεβενά, μία σύλληψη, δείτε βίντεο

Ο 24χρονος αλλοδαπός εισήλθε παράνομα στη χώρα χθες το μεσημέρι χωρίς να έχει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και παρέλαβε το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν φορτωμένο με ναρκωτικά, από τη Καστοριά

Εντοπίστηκαν 46 κιλά κάνναβης σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στα Γρεβενά, μία σύλληψη, δείτε βίντεο
Στη σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) σε περιοχή των Γρεβενών η Αστυνομία.  

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο 24χρονος εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα σε περιοχή της Καστοριάς με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά  διαπιστώθηκε ότι, μετέφερε μία βαλίτσα και δύο τσάντες που περιείχαν συνολικά 40 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 45 κιλών και 630 γραμμαρίων και ένα τσιγάρο κάνναβης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς  είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα χθες το μεσημέρι χωρίς να έχει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Στη συνέχεια παρέλαβε από περιοχή της Καστοριάς το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν φορτωμένο με ναρκωτικά, προκειμένου να μεταφέρει αυτές στο εσωτερικό της χώρας.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.



Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 45 κιλών και 630 γραμμαρίων,
- Ένα τσιγάρο κάνναβης,
Κλείσιμο
- Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών,
- Δύο κινητά τηλέφωνα,
- Δύο κάρτες SIM και
- Το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Εντοπίστηκαν 46 κιλά κάνναβης σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στα Γρεβενά, μία σύλληψη, δείτε βίντεο

Εντοπίστηκαν 46 κιλά κάνναβης σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στα Γρεβενά, μία σύλληψη, δείτε βίντεο

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