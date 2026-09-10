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Πέτρες σε αυτοκίνητα στην Εθνική - Σε ποιο σημείο γίνεται;
Πέτρες σε αυτοκίνητα στην Εθνική - Σε ποιο σημείο γίνεται;
Ανησυχία προκαλούν καταγγελίες οδηγών και δημοσιεύσεις στα social media για ρίψη πετρών σε διερχόμενα αυτοκίνητα στην Ολυμπία Οδό. Τουλάχιστον δύο οχήματα φέρεται να υπέστησαν ζημιές, ενώ για το περιστατικό έχει γίνει μήνυση κατ’ αγνώστων.
UPD:
Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε σοβαρό τροχαίο έρχεται στο φως μέσα από αναρτήσεις και δημοσιεύσεις στα social media, στις οποίες οδηγοί προειδοποιούν για ρίψη πετρών προς αυτοκίνητα που κινούνται στην Εθνική Οδό.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, οδηγός που επέστρεφε από την Τρίπολη προς την Αθήνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καταγγέλλει ότι περίπου στο 90ό χιλιόμετρο της Ολυμπίας Οδού άγνωστοι που βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινητοδρόμου εκτόξευσαν πέτρες προς τα διερχόμενα οχήματα
UPD:
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