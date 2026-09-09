Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Συνελήφθη 50χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, έκρυβε κάνναβη σε τάπερ και σακουλάκια, δείτε βίντεο
Συνελήφθη 50χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, έκρυβε κάνναβη σε τάπερ και σακουλάκια, δείτε βίντεο
Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές
Στη σύλληψη ενός 50χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (8/9) η Αστυνομία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του συλληφθέντα εντοπίστηκαν ναρκωτικά και συγκεκριμένα ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον σακουλάκια και τάπερ μέσα σε ένα ντουλάπι στο σπίτι του.
Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- Ακατέργαστη κάνναβη, διαχωρισμένη σε δύο νάιλον σακουλάκια, συνολικού βάρους 284 γραμμαρίων,
- Το χρηματικό ποσό των 3.490 ευρώ,
- Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για όπλα, ναρκωτικά, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση. Αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ειδικότερα, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του συλληφθέντα εντοπίστηκαν ναρκωτικά και συγκεκριμένα ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον σακουλάκια και τάπερ μέσα σε ένα ντουλάπι στο σπίτι του.
Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- Ακατέργαστη κάνναβη, διαχωρισμένη σε δύο νάιλον σακουλάκια, συνολικού βάρους 284 γραμμαρίων,
- Το χρηματικό ποσό των 3.490 ευρώ,
- Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για όπλα, ναρκωτικά, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση. Αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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