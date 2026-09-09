Συνελήφθη 50χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, έκρυβε κάνναβη σε τάπερ και σακουλάκια, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Θεσσαλονίκη Διακίνηση ναρκωτικών Ναρκωτικά Κάνναβη

Συνελήφθη 50χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, έκρυβε κάνναβη σε τάπερ και σακουλάκια, δείτε βίντεο

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές

Συνελήφθη 50χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, έκρυβε κάνναβη σε τάπερ και σακουλάκια, δείτε βίντεο
Στη σύλληψη ενός 50χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (8/9) η Αστυνομία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του συλληφθέντα εντοπίστηκαν ναρκωτικά και συγκεκριμένα ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον σακουλάκια και τάπερ μέσα σε ένα ντουλάπι στο σπίτι του.



Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

- Ακατέργαστη κάνναβη, διαχωρισμένη σε δύο νάιλον σακουλάκια, συνολικού βάρους 284 γραμμαρίων,
- Το χρηματικό ποσό των 3.490 ευρώ,
- Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
Κλείσιμο
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.


Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για όπλα, ναρκωτικά, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση. Αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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