Πού θα γίνει το μεγαλύτερο υπόγειο πάρκινγκ στην Αθήνα

Πρόκειται για το νέο υπόγειο πάρκινγκ στο Πάρκο Φλοίσβου, δυναμικότητας 400 αυτοκινήτων, το οποίο έχει σχεδιαστεί κάτω από έναν από τους πιο δημοφιλείς χώρους αναψυχής των νοτίων προαστίων.

Η σημαντικότερη εξέλιξη μέσα στο 2026 είναι ότι για το έργο έχει επιβεβαιωθεί χρηματοδότηση ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», μετά τη συνεργασία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με τα αρμόδια υπουργεία.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι μπουλντόζες μπαίνουν άμεσα στον Φλοίσβο. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το έργο έχει προχωρήσει σημαντικά σε επίπεδο μελετών και εγκρίσεων, όμως παραμένει κρίσιμο το αδειοδοτικό σκέλος και ειδικότερα η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οικοδομική άδεια. Επομένως, μέχρι σήμερα δεν μπορεί να θεωρείται ότι βρίσκεται ήδη σε κανονική φάση κατασκευής.

Η δημιουργία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ευρύτερη περιοχή του Φλοίσβου συγκεντρώνει καθημερινά μεγάλη κίνηση, η οποία αυξάνεται αισθητά τα Σαββατοκύριακα και τους θερινούς μήνες.

Πάρκο Φλοίσβου, παραλιακή ζώνη, Μαρίνα Φλοίσβου και οι γύρω επιχειρήσεις δημιουργούν έναν από τους ισχυρότερους πόλους αναψυχής της νότιας Αθήνας, την ώρα που η εξεύρεση