Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Διάσωση δύο αλλοδαπών στη νησίδα Φλέβες
Διάσωση δύο αλλοδαπών στη νησίδα Φλέβες
Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν στην ακτή καλά στην υγεία τους
Προσάραξη λέμβου με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες σημειώθηκε στη νησίδα Φλέβες.
Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους.
Στο σημείο βρίσκεται πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή σπεύδει και ιδιωτικό σκάφος για συνδρομή.
Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.
Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους.
Στο σημείο βρίσκεται πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή σπεύδει και ιδιωτικό σκάφος για συνδρομή.
Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.
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