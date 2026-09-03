Από εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Μύτικα Θήβας που έκαψε πάνω 3.000 στρέμματα, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Μύτικας Θήβα Φωτοβολταϊκό πάρκο Συλλήψεις

Από εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Μύτικα Θήβας που έκαψε πάνω 3.000 στρέμματα, δύο συλλήψεις

Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνουν οι πυροσβέστες που κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς ώστε να μην απειλήσει το πευκοδάσος Μοσχοποδίου

Από εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά στον Μύτικα Θήβας που έκαψε πάνω 3.000 στρέμματα, δύο συλλήψεις
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Σε δύο συλλήψεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Μύτικα στη Θήβα προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) της Πυροσβεστικής.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής.

Σύμφωνα με το permissos.gr, η πρώτη εκτίμηση για τη φωτιά είναι ότι έχει επηρεάσει έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες πλέον δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες.

Τις ώρες που προηγήθηκαν οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στο πευκοδάσος του Μοσχοποδίου στην Θήβα.

Στο σημείο παραμένουν επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.



H φωτιά έκαψε ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και πριν από περίπου δύο χρόνια.

Έκτακτο: Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε έξω από τη Θήβα - Σπεύδουν 8 αεροσκάφη στο σημείο

Εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Θήβα


Δείτε βίντεο και  φωτογραφίες από το σημείο

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Πηγή φωτογραφίας: Facebook - Μαρία Μπίκα
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