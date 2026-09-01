Σκαμπανεβάσματα του καιρού τις επόμενες ημέρες, πότε επιστρέφει η ζέστη - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Στους 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα - Ηλιοφάνεια στην Αττική, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη







Πιο αναλυτικά:



Για σήμερα, Τρίτη (1/9) προβλέπεται γενικά αίθριος



δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 34 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.



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Ο καιρός των επόμενων ημερών Την Τετάρτη θα διατηρηθεί το ίδιο καιρικό μοτίβο, χωρίς αξιόλογες μεταβολές τόσο στη θερμοκρασία όσο και στους ανέμους.



Την Πέμπτη η ατμοσφαιρική αστάθεια θα γίνει πιο έντονη, με τις απογευματινές μπόρες να είναι περισσότερες και να επηρεάζουν αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.



Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί και τη σκυτάλη θα πάρουν τα μελτέμια, τα οποία θα ενισχυθούν στο Αιγαίο.



Με ζέστη στα δυτικά, μελτέμια και απογευματινές μπόρες θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη. Επιπλέον επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία για ιδιαίτερα θερμές συνθήκες μέχρι και τα μέσα του μήνα.Πιο αναλυτικά:Για σήμερα, Τρίτη (1/9) προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Μακεδονία, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο ΙόνιοΗ θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 34 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς.Την Τετάρτη θα διατηρηθεί το ίδιο καιρικό μοτίβο, χωρίς αξιόλογες μεταβολές τόσο στη θερμοκρασία όσο και στους ανέμους.Την Πέμπτη η ατμοσφαιρική αστάθεια θα γίνει πιο έντονη, με τις απογευματινές μπόρες να είναι περισσότερες και να επηρεάζουν αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί και τη σκυτάλη θα πάρουν τα μελτέμια, τα οποία θα ενισχυθούν στο Αιγαίο.

Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων και νέα άνοδος της θερμοκρασίας, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ζέστης που σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται να μας απασχολεί και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.